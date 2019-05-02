С начала апреля курс евро впервые превысил 73 рубляДеловое.ТВ вчера в 05:49

Курс доллара 11 апреля повысился до 65,10 рубля (на 48 копеек), курс евро поднялся на 46 копеек, до 72,97 рубля. Сегодня на торгах, впервые с начала апреля доллар подорожал до65,16 рубля, евро до 73,06 рубля.

С начала апреля курс евро впервые превысил 73 рубля

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