Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четвергаИнтерфакс вчера в 03:17
По мнению экспертов "Интерфакса", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов 2 мая на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
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Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено вчера в 18:25
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Обновлено вчера в 18:04
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму
Обновлено в 01:36
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Хоккей
Гол Панарина не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
Следующий матч пройдет 5 мая в Бостоне. Ранее сообщалось, что Панарин не желает думать об игре на ЧМ в составе сборной России.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Женщина и ребёнок погибли при пожаре в доме в Челябинской области
В городе Верхний Уфалей Челябинской области произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли женщина и ребёнок.
Обновлено в 02:24
Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Политика
В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске
Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Родственница Алсу озвучила причину травли Микеллы
В семье Алсу, наконец, прервали молчание по факту травли дочери певицы, Микеллы.
Обновлено вчера в 10:22
Футбол
«Енисей» — «Анжи»: прогноз Анатолия Бышовца на матч РПЛ
Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 27-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Енисей» — «Анжи».
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Политика
Симоньян предложила 15 мая провести акцию в поддержку Вышинского
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян во Всемирный день свободы печати предложила всем, кто хочет поддержать арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, поговорить о свободе слова 15 мая у посольства Украины в Москве.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 02:34
Авто
Внедорожник Renault Duster получил тюнинг от Delta 4x4
Тюнеры разработали ряд улучшений для популярного в России кроссовера Renault Duster, которые придают модели характер внедорожника.
Обновлено в 02:40
Космос
Воду на Землю доставили астероиды
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Никита Пресняков прошел медицинское обследование
Никита Пресняков обратился в клинику. По его словам, обследование прошло отлично.
Обновлено в 01:49
Космос
В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена
Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Культура
Как Наталья Андрейченко победила алкоголизм и пережила предательство мужа: тайны русской «Мэри Поппинс»
В начале 2019 года Андрейченко объявила, что готова к третьему замужеству.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Новый смартфон OnePlus 7 Pro показали на качественном рендере
По некоторым данным, качественный рендер, на котором показали OnePlus 7 Pro, создавался уже на основании увиденных «вживую» экземпляров.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Бойко: Зеленский начинает с повторения ошибок Порошенко
Ранее в четверг Зеленский написал на своей страничке в Facebook, что из "общего" у России и Украины осталась только государственная граница.
Обновлено в 01:14
Политика
Москалькова назвала беспрецедентной ситуацию с арестом Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ситуация с содержанием под стражей главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является беспрецедентной с точки зрения международного права.
Обновлено в 03:27
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае
Российский певец Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения в Дубае в одном из самых знаменитых отелей мира Burj Al Arab.
Обновлено вчера в 22:54