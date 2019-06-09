С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителейТАСС 04:25

С начала основного периода Единого госэкзамена (ЕГЭ-2019) более 500 нарушителей были удалены с экзаменов за шпаргалки и использование мобильных телефонов. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителей

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