Общество

С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителейТАСС 04:25

С начала основного периода Единого госэкзамена (ЕГЭ-2019) более 500 нарушителей были удалены с экзаменов за шпаргалки и использование мобильных телефонов. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
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С начала периода ЕГЭ с экзаменов удалили 522 нарушителя

RT на русском04:02

На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек

Известия04:31

С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителей

ТАСС04:25

В России с ЕГЭ за нарушения удалили 522 человека

Интерфакс04:10

С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек

РБК06:06

С экзаменов с начала ЕГЭ-2019 удалили более 500 нарушителей

РИА Новости03:43

Более 500 нарушителей удалены с экзаменов с начала периода сдачи ЕГЭ

Говорит Москва03:57
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:35, Ашберн
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Если пользователь отключит активную сеть, то она будет заблокирована на сутки.
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В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
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Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
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Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
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Выброс химикатов в реку произошел на Украине

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Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу

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Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

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Дочь Виктора Рыбина рассказала о разводе родителей

Официально супруги долго не разводились, хотя и не жили вместе. Причиной этого была совместная дочь по имени Мария.
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Секретный «самолет-пулю» готовят к первому полету в США

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В ЕС отреагировали на ситуацию в Молдавии

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В России резко ужесточили наказание за воровство электричества

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В Тульской области загорелся торговый центр

Пожарные тушат пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
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Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
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