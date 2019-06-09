Общество
С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителейТАСС 04:25
С начала основного периода Единого госэкзамена (ЕГЭ-2019) более 500 нарушителей были удалены с экзаменов за шпаргалки и использование мобильных телефонов. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:35, Ашберн
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В Южной Осетии началось голосование на выборах в парламент
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Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
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Футбол
Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:47
Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
Обновлено в 08:42
Общество
Власти Солсбери пообещали выкупить дом Скрипаля
Канингем указал, что соседи бывшего сотрудника ГРУ опасаются, что дом купят люди, которые захотят сделать деньги на истории Скрипалей и превратят его в гостиницу.
Обновлено в 12:19
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу
Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
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Происшествия
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Телеканал «Россия 24» показал исправленную версию сюжета о журналисте «Медузы» Иване Голунове.
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Выступление «Машины времени» в День России отменили
Компания "Арс" отменила выступление группы "Машина времени" у стен Кремля на концерте в День России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Ксения Бородина резко высказалась о разводе Алены Водонаевой
На днях Ксения Бородина сделала резкое высказывание о разводе Алены Водонаевой.
Обновлено в 12:47
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Дочь Виктора Рыбина рассказала о разводе родителей
Официально супруги долго не разводились, хотя и не жили вместе. Причиной этого была совместная дочь по имени Мария.
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Технологии
Секретный «самолет-пулю» готовят к первому полету в США
Экспериментальный самолет Celera 500L в форме пули был замечен в аэропорту Южной Калифорнии в США.
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Названы 5 полезных хитростей от опытных водителей
Следующей хитростью является быстрое проветривание автомобиля.
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В ЕС отреагировали на ситуацию в Молдавии
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
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Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии для Vogue
За свою карьеру Наоми Кэмпбелл снялась в тысячах фотосессий. И, кажется, снимется еще в стольких же.
Обновлено в 09:55
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В Тульской области загорелся торговый центр
Пожарные тушат пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09