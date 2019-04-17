Энергетика
С начала 2019 года цены на нефть выросли на 30%REGNUM 08:53
С начала 2019 года поставки сырой нефти сократились, поскольку Соединенные Штаты ввели экономические санкции против членов ОПЕК Венесуэлы и Ирана. Не сложно посчитать, что ужесточение основ спроса и предложения привело к росту сланцевой нефти марки WTI более чем на 40%, а Brent — более чем на 30%.
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Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
Обновлено в 17:02
Происшествия
Дмитрий Быков впал в кому в Уфе
Писатель Дмитрий Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы и в данный момент находится в коме, передает сайт kp.ru, ссылаясь на анонимного источника издания.
Обновлено в 06:31
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Происшествия
МЧС выехало на место обрушения стены дома в Богородицком районе
Оперативная группа Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона МЧС России по Тульской области выехала на место обрушения дома в поселке Южный.
Обновлено в 08:47
Политика
Опрос: Зеленский опережает Порошенко в президентском рейтинге
За лидера партии "Слуга народа" готовы проголосовать 48,4% украинцев Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге перед вторым туром голосования, следует из данных социального опроса Киевского международного института социологии.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС
Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза.
Обновлено в 16:17
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Культура
Сергей Светлаков объяснил причины своего ухода с ТНТ
Обновлено в 14:02
Игры
В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам
В своё время разработчики Ubisoft использовали модель пострадавшийего в понедельник от пожара собора в локации версии для PC Assassin's Creed Unity.
Обновлено в 15:55
Общество
Гороскоп на 18 апреля: Стрельцу нужно оригинальнее проявлять чувства, а Овну лучше отказаться от командировок
Рутинная работа может неожиданно ознаменоваться карьерным взлетом.
Обновлено в 09:50
Политика
Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности
Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколения
Специалисты морского бюро машиностроения «Малахит» приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 01:02
Футбол
Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика
Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Галкин показал семейное видео с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин поделился в сети милым семейным видео, на котором запечатлены его дети и супруга Алла Пугачева.
Обновлено в 07:49
Экономика
Pinterest может разместить акции по цене $19, что выше установленного диапазона - СМИ
Американская технологическая компания Pinterest Inc. может разместить бумаги в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в среду на 2 доллара выше установленного ранее диапазона размещения, передает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:05
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Единоборства
Владельцы World Class откроют в России сеть UFC Gym
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
В Дни исторического наследия в Москве состоятся более 400 мероприятий
В Дни исторического наследия в Москве запланировано более 400 мероприятий.
Обновлено в 15:18
Гаджеты
Дисплей нового поколения Surface Hub 2S
Компания Microsoft представила дисплей нового поколения Surface Hub 2S.
Обновлено в 12:21
Авто
Новый Porsche 911 стал спидстером
На автосалоне в Нью-Йорке немецкий автопроизводитель представил долгожданную открытую модификацию обновленного спорткара Porsche 911, получившую приставку Speedster в названии.
Обновлено в 03:55
Политика
Москва заинтересовалась сообщениями об «отравленных в Солсбери детях»
Посольство России направило запрос в МИД Британии с просьбой прокомментировать сообщения СМИ о фотографиях "отравленных в Солсбери детей и уток".
Обновлено в 09:37
Технологии
Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
Политика
Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек
Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
Обновлено в 13:47