Энергетика

С начала 2019 года цены на нефть выросли на 30%REGNUM 08:53

С начала 2019 года поставки сырой нефти сократились, поскольку Соединенные Штаты ввели экономические санкции против членов ОПЕК Венесуэлы и Ирана. Не сложно посчитать, что ужесточение основ спроса и предложения привело к росту сланцевой нефти марки WTI более чем на 40%, а Brent — более чем на 30%.
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Нефть перешла к удешевлению на данных о запасах в США

ПРАЙМ16:00

Нефть продолжит рост благодаря спросу в Китае — SPI Asset Management

REGNUM14:32

Нефть дорожает второй день кряду благодаря спросу в Китае, снижению запасов в США

Financial One02:51
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Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

Обновлено в 17:02
Происшествия

Дмитрий Быков впал в кому в Уфе

Писатель Дмитрий Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы и в данный момент находится в коме, передает сайт kp.ru, ссылаясь на анонимного источника издания.
Обновлено в 06:31
Космос

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Происшествия

МЧС выехало на место обрушения стены дома в Богородицком районе

Оперативная группа Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона МЧС России по Тульской области выехала на место обрушения дома в поселке Южный.
Обновлено в 08:47
Политика

Опрос: Зеленский опережает Порошенко в президентском рейтинге

За лидера партии "Слуга народа" готовы проголосовать 48,4% украинцев Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге перед вторым туром голосования, следует из данных социального опроса Киевского международного института социологии.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводниками

Обновлено в 10:56
Политика

СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС

Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза.
Обновлено в 16:17
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Культура

Сергей Светлаков объяснил причины своего ухода с ТНТ

Обновлено в 14:02
Игры

В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам

В своё время разработчики Ubisoft использовали модель пострадавшийего в понедельник от пожара собора в локации версии для PC Assassin's Creed Unity.
Обновлено в 15:55
Общество

Гороскоп на 18 апреля: Стрельцу нужно оригинальнее проявлять чувства, а Овну лучше отказаться от командировок

Рутинная работа может неожиданно ознаменоваться карьерным взлетом.
Обновлено в 09:50
Политика

Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности

Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколения

Специалисты морского бюро машиностроения «Малахит» приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 01:02
Футбол

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Галкин показал семейное видео с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин поделился в сети милым семейным видео, на котором запечатлены его дети и супруга Алла Пугачева.
Обновлено в 07:49
Экономика

Pinterest может разместить акции по цене $19, что выше установленного диапазона - СМИ

Американская технологическая компания Pinterest Inc. может разместить бумаги в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в среду на 2 доллара выше установленного ранее диапазона размещения, передает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:05
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия

Мосгорсуд оставил Мамаева и Кокорина в СИЗО до 25 сентября

Обновлено в 04:59
Единоборства

Владельцы World Class откроют в России сеть UFC Gym

Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея

Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Общество

В Дни исторического наследия в Москве состоятся более 400 мероприятий

В Дни исторического наследия в Москве запланировано более 400 мероприятий.
Обновлено в 15:18
Гаджеты

Дисплей нового поколения Surface Hub 2S

Компания Microsoft представила дисплей нового поколения Surface Hub 2S.
Обновлено в 12:21
Авто

Новый Porsche 911 стал спидстером

На автосалоне в Нью-Йорке немецкий автопроизводитель представил долгожданную открытую модификацию обновленного спорткара Porsche 911, получившую приставку Speedster в названии.
Обновлено в 03:55
Политика

Москва заинтересовалась сообщениями об «отравленных в Солсбери детях»

Посольство России направило запрос в МИД Британии с просьбой прокомментировать сообщения СМИ о фотографиях "отравленных в Солсбери детей и уток".
Обновлено в 09:37
Технологии

Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково

Обновлено вчера в 10:11
Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
Политика

Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек

Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
Обновлено в 13:47
Как работают Яндекс.Новости?
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