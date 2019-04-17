С начала 2019 года цены на нефть выросли на 30%REGNUM 08:53

С начала 2019 года поставки сырой нефти сократились, поскольку Соединенные Штаты ввели экономические санкции против членов ОПЕК Венесуэлы и Ирана. Не сложно посчитать, что ужесточение основ спроса и предложения привело к росту сланцевой нефти марки WTI более чем на 40%, а Brent — более чем на 30%.

С начала 2019 года цены на нефть выросли на 30%

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