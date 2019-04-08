Экономика

С краба на рыбу: Госдума готовит ловушки для регионовREGNUM 13:19

Второе чтение законопроекта намечено на 9 апреля, в окончательном третьем чтении закон предварительно планируется рассмотреть до 12 апреля. Принятым в первом чтении правительственным законопроектом устанавливаются квоты добычи (вылова) крабов, которые предоставляются в инвестиционных целях.
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С краба на рыбу: Госдума готовит ловушки для регионов

REGNUM13:19

Крабовые аукционы принесут в бюджет 82 млрд рублей ежегодно

Парламентская газета17:12

Начальная цена лота на крабовых аукционах составит 300-400 млн рублей

ТАСС10:23

Степахно слил мурманских рыбаков в Москве

Вечерний Мурманск13:28

Интервью: Маргарита Ставнийчук

Эхо Москвы14:24

В парламенте обсудят проект об аукционах на вылов крабов

Право.ру02:10

Крабовых магнатов заставят делиться

МИР 24вчера в 12:09
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Общество

Россия вводит запрет на поставки продукции трёх предприятий Белоруссии

Россельхознадзор вводит ограничения на поставки в Россию продукции трёх белорусских предприятий в связи с выявленными нарушениями.
Обновлено в 14:56
Экономика

Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей

Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика

Британский парламент утвердил закон об отсрочке Brexit

Обязующий британские власти попросить новую отсрочку Brexit окончательно утвержден палатой общин. Об этом сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 18:38
Политика

Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу

В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.
Обновлено в 19:20
Транспорт

США не являются «номером 1» в создании беспилотных автомобилей - немецкий разработчик

У США есть явные преимущества, например, хорошая культура стартапов. Но Соединенные Штаты здесь не одиноки.
Обновлено в 20:20
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России

Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Общество

Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога

Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников

"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:08
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес

Пышка из «Дома-2» Саша Черно ударила мужа по лицу

Накануне брюнетка влезла в драку других участников проекта, и в ходе потасовки ударила собственного мужа, Иосифа Оганесяна.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей

Обновлено в 11:57
Футбол

Дубль Азара принес «Челси» победу над «Вест Хэмом»

"Челси" на своем поле одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 17:02
Экономика

Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.
Обновлено в 10:58
Музыка

Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин

Обновлено в 17:21
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено в 16:35
Общество

Названа самая пьющая профессия в США

В марте были названы самые пьющие российские регионы.
Обновлено в 09:36
Общество

Обращение ветеранов ОМОНа к Путину прокомментировали в Росгвардии

Сотрудники ОМОНа, выложившие видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в своё время были предупреждены, что их жильё, из которого их теперь выселяют — служебное, заявил Валерий Грибакин, официальный представитель Росгвардии, передает РБК.
Обновлено в 18:54
Транспорт

Нарушителей ПДД вычислят по радарам военных

В России водителей начнут штрафовать по данным радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 03:50
Экономика

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено в 20:45
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Моники Беллуччи впервые снялась в рекламе

14-летняя Дева Кассель впервые снялась в рекламном ролике. Съемки проходили в Италии в коммуне Равелло.
Обновлено в 18:57
Политика

В Петербург на Арктический форум прибывают скандинавские политики

Обновлено в 17:03
Происшествия

Часть Калининграда осталась без света

"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Общество

ОНФ предложил разработать норму учебной нагрузки на школьников

Общероссийский народный фронт хочет разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки на школьников, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу движения.
Обновлено в 08:26
Политика

Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным последний раз

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы, а все сообщения о его якобы пристрастию к алкоголю являются «фейками».
Обновлено в 19:05
Экономика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Политика

На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации

Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено в 11:30
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