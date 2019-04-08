Экономика
С краба на рыбу: Госдума готовит ловушки для регионовREGNUM 13:19
Второе чтение законопроекта намечено на 9 апреля, в окончательном третьем чтении закон предварительно планируется рассмотреть до 12 апреля. Принятым в первом чтении правительственным законопроектом устанавливаются квоты добычи (вылова) крабов, которые предоставляются в инвестиционных целях.
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Общество
Россия вводит запрет на поставки продукции трёх предприятий Белоруссии
Россельхознадзор вводит ограничения на поставки в Россию продукции трёх белорусских предприятий в связи с выявленными нарушениями.
Обновлено в 14:56
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
Британский парламент утвердил закон об отсрочке Brexit
Обязующий британские власти попросить новую отсрочку Brexit окончательно утвержден палатой общин. Об этом сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 18:38
Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.
Обновлено в 19:20
Транспорт
США не являются «номером 1» в создании беспилотных автомобилей - немецкий разработчик
У США есть явные преимущества, например, хорошая культура стартапов. Но Соединенные Штаты здесь не одиноки.
Обновлено в 20:20
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес
Пышка из «Дома-2» Саша Черно ударила мужа по лицу
Накануне брюнетка влезла в драку других участников проекта, и в ходе потасовки ударила собственного мужа, Иосифа Оганесяна.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей
Обновлено в 11:57
Футбол
Дубль Азара принес «Челси» победу над «Вест Хэмом»
"Челси" на своем поле одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 17:02
Экономика
Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.
Обновлено в 10:58
Общество
Названа самая пьющая профессия в США
В марте были названы самые пьющие российские регионы.
Обновлено в 09:36
Общество
Обращение ветеранов ОМОНа к Путину прокомментировали в Росгвардии
Сотрудники ОМОНа, выложившие видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в своё время были предупреждены, что их жильё, из которого их теперь выселяют — служебное, заявил Валерий Грибакин, официальный представитель Росгвардии, передает РБК.
Обновлено в 18:54
Транспорт
Нарушителей ПДД вычислят по радарам военных
В России водителей начнут штрафовать по данным радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 03:50
Экономика
В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено в 20:45
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи впервые снялась в рекламе
14-летняя Дева Кассель впервые снялась в рекламном ролике. Съемки проходили в Италии в коммуне Равелло.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Часть Калининграда осталась без света
"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Общество
ОНФ предложил разработать норму учебной нагрузки на школьников
Общероссийский народный фронт хочет разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки на школьников, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу движения.
Обновлено в 08:26
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным последний раз
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы, а все сообщения о его якобы пристрастию к алкоголю являются «фейками».
Обновлено в 19:05
Экономика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Политика
На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации
Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено в 11:30