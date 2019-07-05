с чего всё началось

С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".

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Политика Кудрин назвал Россию отстающей по духовным ценностям Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.

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Интернет Пользователи умной колонки «Яндекса» лишатся доступа к ivi В пресс-службе «Яндекса» объяснили, что они проанализировали обратную связь от владельцев умной колонки и поняли, что одна шестимесячная подписка, которая также дает доступ к фильмам и сериалам, более удобна, чем несколько подписок с разными сроками действия.

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Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.

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Наука Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.

Политика Путин рассказал о наставлении от папы Римского Президент РФ Владимир Путин сообщил, что папа Римский Франциск разрешил ему рассказать о данном наставлении.

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

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