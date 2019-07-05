Космос
Ракета «Союз» стартовала с космодрома ВосточныйМосква 24 01:48
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", метеорологическим спутником "Метеор-М" и 32 малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный, передает телеканал Москва 24.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Политика
Группу редакторов «Википедии» заблокировали за «политические» правки
Десять пользователей «Википедии», которые в определенном ключе редактировали статьи о главах российских регионов и оппозиционных деятелях, заблокировали после проверки их правок.
Обновлено в 05:13
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Спецслужбы Украины захватили в Донбассе экс-командира ПВО у Снежного
Спецслужбы Украины захватили в конце июня 2019 года бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 15:25
Спорт
МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке
Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного разбирательства заявил, что Попов и Бубка были среди тех, кто получил взятку за голос в пользу бразильского города на выборах места проведения Игр 2016 года.
Обновлено в 04:59
Авто
BMW и Daimler будут вместе разрабатывать автопилоты
BMW и Daimler впервые объявили о своих планах объединить усилия по развитию автономных технологий вождения в феврале текущего года.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе
Документы, имеющие гриф «Секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.
Обновлено в 04:53
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Политика
Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе
Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 05:58
Энергетика
Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины
Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза».
Обновлено в 06:13
Происшествия
С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
Обновлено в 05:54
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Здоровье
Врачи подготовили проект поправок в УК, защищающий их от нападений
Национальная медицинская палата подготовила проект поправок в Уголовный кодекс, направленных на защиту врачей от нападений.
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика
Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал.
Обновлено в 05:19
Кино
Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису
Верным другом Русалочки рыбкой Флаундером станет Аквафина, а вот на роль ведьмы Урсулы в студии рассматривают актрису Мелиссу МакКарти.
Обновлено вчера в 01:46
Авто
Renault Duster в июне стал бестселлером бренда в России
Звание бестселлера марки в России удерживает кроссовер Duster, нашедший за первый месяц лета 3547 покупателей (-11%).
Обновлено в 03:52
Происшествия
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
Обновлено в 05:22
Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Реала»
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Политика
Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Недвижимость
Цены на вторичное жилье в России достигли четырехлетнего максимума
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России в июне 2019 года выросла на 7,8%, до 64,8 тыс. руб. Это максимум с июня 2015 года, когда значение достигало 64,3 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщают в пресс-релизе аналитики портала "Aвито-Недвижимость".
Обновлено в 04:16
Общество
Столетняя британка назвала секретом долголетия сосиски в тесте
Обновлено вчера в 21:31
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22