Космос

Ракета «Союз» стартовала с космодрома ВосточныйМосква 24 01:48

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", метеорологическим спутником "Метеор-М" и 32 малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный, передает телеканал Москва 24.
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В 8:41 мск с космодрома Восточный в Амурской области состоялся запуск ракеты «Союз-2.1б», на борту которой находятся более 30 спутников, говорится в сообщении
 «Роскосмоса».
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