с чего всё началось

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", метеорологическим спутником "Метеор-М" и 32 малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный, передает телеканал Москва 24.

Политика Группу редакторов «Википедии» заблокировали за «политические» правки Десять пользователей «Википедии», которые в определенном ключе редактировали статьи о главах российских регионов и оппозиционных деятелях, заблокировали после проверки их правок.

Происшествия ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене «4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Армия и оружие Спецслужбы Украины захватили в Донбассе экс-командира ПВО у Снежного Спецслужбы Украины захватили в конце июня 2019 года бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.

Спорт МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного разбирательства заявил, что Попов и Бубка были среди тех, кто получил взятку за голос в пользу бразильского города на выборах места проведения Игр 2016 года.

Авто BMW и Daimler будут вместе разрабатывать автопилоты BMW и Daimler впервые объявили о своих планах объединить усилия по развитию автономных технологий вождения в феврале текущего года.

Происшествия В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.

Армия и оружие В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе Документы, имеющие гриф «Секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.

Политика В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.

Политика В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

Политика Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.

Энергетика Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза».

Происшествия С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.

Экономика Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.

Здоровье Врачи подготовили проект поправок в УК, защищающий их от нападений Национальная медицинская палата подготовила проект поправок в Уголовный кодекс, направленных на защиту врачей от нападений.

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Политика Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал.

Кино Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису Верным другом Русалочки рыбкой Флаундером станет Аквафина, а вот на роль ведьмы Урсулы в студии рассматривают актрису Мелиссу МакКарти.

Авто Renault Duster в июне стал бестселлером бренда в России Звание бестселлера марки в России удерживает кроссовер Duster, нашедший за первый месяц лета 3547 покупателей (-11%).

Наука На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.

Политика Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.

Недвижимость Цены на вторичное жилье в России достигли четырехлетнего максимума Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России в июне 2019 года выросла на 7,8%, до 64,8 тыс. руб. Это максимум с июня 2015 года, когда значение достигало 64,3 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщают в пресс-релизе аналитики портала "Aвито-Недвижимость".