Космос

С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»Вести.Ru 02:10

С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
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с чего всё началось
В 8:41 мск с космодрома Восточный в Амурской области состоялся запуск ракеты «Союз-2.1б», на борту которой находятся более 30 спутников, говорится в сообщении
 «Роскосмоса».
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Обновлено вчера в 20:00
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