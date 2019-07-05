с чего всё началось

С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".

Общество В Госдуме предложили организовать пункты приема ягод у граждан В Минприроды поступило предложение создать пункты приема ягод в поселках городского типа для их дальнейшей продажи, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.

Авто Автомобили концерна FCA получат новую коробку передач от ZF Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.

Спорт Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016 Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на допросе рассказал, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года было куплено несколько голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубки.

Армия и оружие Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.

Политика Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.

Транспорт Изменились правила перевозки детей в автомобилях Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.

Политика На Украине рассмотрят возможность освоения Арктики Согласно сообщению, Яцюк впервые прибыл на Шпицберген, чтобы встретиться с проживающими на архипелаге гражданами Украины (более 400 человек) и обсудить арктическое сотрудничество с Норвегией.

Происшествия В Киевской области нашли мертвой гардеробщицу Верховной рады В Киевской области нашли тело 66-летней гардеробщицы Верховной рады Антонины Шпир.

Армия и оружие Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

Экономика Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.

Шоу-бизнес Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.

Футбол Определились арбитры на финал Кубка Америки Чилиец Роберто Тобар назначен главным арбитром на финальный матч Кубка Америки между Бразилией и Перу.

Происшествия Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Экономика Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.