Космос

С космодрома Плесецк стартовал «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»REGNUM 03:12

С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М». Как уточнил представитель Минобороны РФ, пуск носителя был осуществлён боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил 27 мая, в 09:23 мск.
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Новый спутник «Глонасс-М» заменит аппарат, введенный в эксплуатацию в 2008 году

ТАСС12:12

Спутник «Глонасс-М» успешно выведен на расчетную орбиту

ТК Звезда09:41

С Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»

РБК02:56

ВКС увели разгонный блок с орбиты спутника «Глонасс-М»

РИА Новости10:36

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» запущена с Плесецка

Коммерсантъ02:45

«Союз-2» со спутником «Глонасс-М» запущен с космодрома Плесецк

Интерфакс02:34

Ракета «Союз-2.1б» со спутником ГЛОНАСС-М стартовала с Плесецка

RT на русском02:32
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:34, Ашберн
Здоровье

Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку

В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие

Израиль атаковал сирийскую ракетную установку

Обновлено в 16:34
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Политика

Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Спорт

Гимнастка Семёнова дисквалифицирована на два года за допинг

Обновлено в 15:23
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Футбол

«Унион Берлин» по сумме двух матчей победил «Штутгарт» и вышел в бундеслигу

Футболисты "Унион Берлин" по сумме двух игр одержали победу над "Штутгартом" в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата Германии в следующем сезоне.
Обновлено в 16:53
Политика

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Здоровье

Эксперты одобрили продление разрешения на гражданское оружие

Срок продления разрешения на гражданское оружие могут увеличить.
Обновлено в 14:40
Хоккей

Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео

Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Хоккей

Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира в Словакии

Обновлено в 12:06
Общество

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено в 07:41
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Политика

Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент

В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В Ярославле СК проверит данные о травмировании женщины фейерверком

Обновлено в 17:10
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области

Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.
Обновлено в 15:08
Музыка

Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом

Обновлено в 10:05
Культура

Финалисты проекта «Ты супер!» получили по квартире

Обновлено в 09:54
Гаджеты

Lenovo представила первый ноутбук с Snapdragon и 5G-модемом

Обновлено в 05:01
Общество

Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу

Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова

После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Обновлено в 05:49
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