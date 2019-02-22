С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языкеИнтерфакс 06:37

Но тема также находится в сфере нашего пристального внимания, учитывая, что это одна из задач и функций МИД РФ не только в контексте Казахстана, но и, в принципе, всего пространства, где проживают люди, для которых русский является родным.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.

С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке

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Экономика SEC ищет нарушения в отчетности Kraft Heinz Как отмечается, компания «полностью сотрудничает» с регулятором и, кроме того, приняла собственные меры для того, чтобы не допустить повторения нарушений.

Армия и оружие Американский военный самолет пролетел над территорией России Американский военный самолет Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над Россией, это следует из данных мониторингового портала PlaneRadar.

Политика Порошенко пожаловался на отказ Путина разговаривать по телефону Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на то, что российский коллега Владимир Путин отказался разговаривать с ним по телефону.

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Политика «Единая Россия» выступила против новых штрафов за превышение скорости «Единая Россия» отвергла идею нескольких ведомств о снижении порога наказания за превышение скорости до 10 км/ч, сообщили в партии.

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