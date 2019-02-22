С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языкеИнтерфакс 06:37

Но тема также находится в сфере нашего пристального внимания, учитывая, что это одна из задач и функций МИД РФ не только в контексте Казахстана, но и, в принципе, всего пространства, где проживают люди, для которых русский является родным.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.

С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке

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Армия и оружие Военный самолёт США пролетел над территорией России Мониторинговый портал PlaneRadar в Twitter сообщил, что самолёт ВВС США Boeing OC-135B пролетел над территорией России.

Происшествия Экстрадированный в США российский программист признал вину Программист Станислав Лисов, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, в том числе причастности к распространению банковского трояна признал свою вину.

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Происшествия Замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова отправили в СИЗО 22 февраля в Центральном суде Новосибирска решался вопрос об избрании меры пресечения заместителю директора клиники Мешалкина Евгению Покушалову.

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Политика США и Китай договорились по валютному регулированию Мнучин заметил, что речь идет о "финальном соглашении", определяющим валютное регулирование рынка.

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