Политика
С глазу на газ: лидеры ЕАЭС договорились об общем энергетическом рынке
С глазу на газ: лидеры ЕАЭС договорились об общем энергетическом рынкеИзвестия14:03
Лидеры стран ЕАЭС согласовали программы формирования общих рынков нефти и газа. Это позволит увеличить ВВП государств «пятерки» на $9 млрд, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, прошедшем в Санкт-Петербурге.
Известия14:03
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Предлагаем рассмотреть возможность создания общей расчетной инфраструктуры с использованием финансовых технологий. Это позволило бы усилить независимость платежных систем стран. По сути это повышение экономического суверенитета.
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Политика
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Обновлено в 14:25
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Армия и оружие
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Политика
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Верховная рада Украины приняла закон «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».
Обновлено в 13:15
Политика
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Политика
КС России признал конституционным договор о границе Ингушетии и Чечни
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Эквадор заявил о безопасных условиях ухода Ассанжа из посольства
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Обновлено в 14:29
Политика
Захарова предложила главе ВМС Украины уйти в отставку
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В Париже заявили об угрозе свершения госпереворота «желтыми жилетами»
Встревоженность властей республики вызвана сообщениями правоохранительных органов о распространении угроз убийства и призывов брать с собой оружие со стороны протестующих.
Обновлено в 13:58
Политика
Трамп пожаловался на харассмент
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Обновлено в 13:41
Политика
Китай потребовал от Канады освободить задержанного финдиректора Huawei
Китай потребовал от Канады немедленно освободить задержанного финансового директора и заместителя председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 13:47
Политика
Патриарх Кирилл обвинил Порошенко в нарушении конституции
Вмешательство в дела церкви на Украине со стороны президента Петра Порошенко противоречат конституции страны и не соотносятся с его словами о стремлении к европейским ценностям.
Обновлено в 14:15