Предлагаем рассмотреть возможность создания общей расчетной инфраструктуры с использованием финансовых технологий. Это позволило бы усилить независимость платежных систем стран. По сути это повышение экономического суверенитета.

Лидеры стран ЕАЭС согласовали программы формирования общих рынков нефти и газа. Это позволит увеличить ВВП государств «пятерки» на $9 млрд, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, прошедшем в Санкт-Петербурге.

С глазу на газ: лидеры ЕАЭС договорились об общем энергетическом рынке

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Армия и оружие Армия и оружие Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов России

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