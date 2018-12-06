Политика

С глазу на газ: лидеры ЕАЭС договорились об общем энергетическом рынке
Известия
14:03

Лидеры стран ЕАЭС согласовали программы формирования общих рынков нефти и газа. Это позволит увеличить ВВП государств «пятерки» на $9 млрд, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, прошедшем в Санкт-Петербурге.
Известия14:03
Владимир Путин
Предлагаем рассмотреть возможность создания общей расчетной инфраструктуры с использованием финансовых технологий. Это позволило бы усилить независимость платежных систем стран. По сути это повышение экономического суверенитета.
— Владимир ПутинБанки.ру 05:49

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