Общество
С экзаменов с начала ЕГЭ-2019 удалили более 500 нарушителейРИА Новости 03:43
Более 500 нарушителей удалены с экзаменов за различные нарушения с начала основного периода ЕГЭ, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:30, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Виктора Рыбина рассказала о разводе родителей
Обновлено в 06:00
Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
США перебросили в Польшу самолет РЭБ для наступательных операций
Самолет EC-130H Compass Call ВВС США прибыл на авиабазу Кшесины в Польше.
Обновлено в 08:38
Единоборства
Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса
Казахстанский боксер Геннадий Головкин в своем первом бою после поражения в сентябре прошлого года от мексиканца Сауля Альвареса нокаутировал канадца Стива Роллса.
Обновлено в 00:50
Культура
Картину Кандинского продали в Германии за 2,5 миллиона евро
Обновлено вчера в 10:34
Футбол
Голкипер Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку
«Спасибо всем российским болельщикам», — написал в своем сообщении Бенедеттини, отметив, что многочисленные сообщения российских болельщиков в его поддержку сделали плохой для игрока вечер чуть более приятным.
Обновлено в 08:39
Политика
Пушков прокомментировал роспуск парламента в Молдавии
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя роспуск парламента и назначение досрочных выборов в Молдавии, подчеркнул, что произошедшее, по его мнению, было попыткой государственного переворота в республике.
Обновлено в 07:50
Политика
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
Обновлено в 07:33
Происшествия
В исправительной колонии в Тюмени произошел пожар
В исправительной колонии № 1 в Тюмени произошел пожар, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Культура
Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты
По сюжету сериала НВО "Чернобыль", карьера Легасова прекратилась после его версии атомной катастрофы.
Обновлено в 09:48
Спорт
ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики
Обновлено вчера в 13:36
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев
Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 16:07
Игры
Утечка: стоимость и список проектов Xbox Game Pass для РС
Обновлено в 06:10
Происшествия
Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Профсоюз журналистов обратился к гражданам и СМИ по делу Голунова
Профсоюз призвал СМИ поставить на главную страницу сайтов баннер «Свободу Ивану Голунову» и обратить самое внимание на дела по 228 статье Уголовного кодекса.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Чемезов: заявления США о С-400 являются недобросовестной конкуренцией
Заявления Соединенных Штатов о несовместимости С-400 со стандартами НАТО служат признаком недобросовестной конкуренции, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Фото: «Звездный Лорд» Крис Прэтт женился на дочери Шварценеггера
Недавняя помолвка актера Криса Прэтта, Звездного Лорда из "Стражей Галактики" и звезды "Мира Юрского периода", и дочери экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин пошла дальше и закончилась успехом.
Обновлено в 10:17
Авто
Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов
Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.
Обновлено в 04:18
Политика
Осташко считает, что либералы используют арест Голунова в своих целях
Задержание спецкора "Медузы" Ивана Голунова оказалось удобным инфоповодом для так называемой либеральной оппозиции, считает политолог Руслан Осташко.
Обновлено в 08:22
Здоровье
Продукты, вызывающие рак
Список самых опасных продуктов-канцерогенов озвучил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Обновлено в 08:43
Путешествия
Назван самый популярный у россиян месяц для путешествий на яхтах
На сентябрь приходится всего 5% спроса, на октябрь - 6%, остальные 11% запросов делятся между другими месяцами.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских
В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
Обновлено в 04:29
Политика
Премьер Молдавии Санду созвала заседание министров на 10 июня
Утвержденный парламентом Молдавии премьер-министр Майя Санду созвала заседание министров на 10 июня.
Обновлено в 09:38
Политика
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов стать премьер-министром, если партия «Европейская солидарность» победит на досрочных парламентских выборах.
Обновлено в 09:49