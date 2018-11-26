Финансы
С долгосрочных вкладов в российских банках в октябре вывели $4,5 млрд
С долгосрочных вкладов в российских банках в октябре вывели $4,5 млрдКоммерсантъ00:43
Общая сумма валютных депозитов физических лиц сроком больше месяца за октябрь не изменилась и составила 4,3 трлн руб. Объем долгосрочных вкладов уменьшился с 3,27 трлн руб. до 2,99 трлн руб. Объем краткосрочных вкладов и вкладов до востребования вырос незначительно — до 1,37 млрд руб. Напомним, депутаты рассматривают возможность пополнения российского бюджета за счет невостребованных вкладов.
Коммерсантъ00:43
с чего всё началось
Доля валютных вкладов населения сроком от месяца до года в российских банках на 1 ноября 2018 года впервые за два с половиной года превысила 30% от общей суммы валютных вкладов (без учета вкладов до востребования и депозитов сроком до 30 дней), подсчитал РБК на основе данных ЦБ.РБКвчера в 23:00
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