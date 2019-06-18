Энергетика
С датским регулятором проведут консультации по «Северному потоку — 2»RT на русском 04:16
Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.
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«Газпром» пригрозил Дании компенсацией убытков при задержке запуска «Северного потока-2»
Rambler News Service04:26
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
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Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
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