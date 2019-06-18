Энергетика
С датским регулятором проведут консультации по «Северному потоку — 2»RT на русском 04:16
Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.
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«Газпром» пригрозил Дании компенсацией убытков при задержке запуска «Северного потока-2»
Rambler News Service04:26
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
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Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли
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Минздрав Кубани объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
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Зеленский заявил о неготовности к диалогу с Донецком и Луганском
Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, в ходе встречи с Эммануэлем Макроном, который является президентом Франции, заявил о том, что правительство Украины не готово на прямые переговоры с Луганском и Донецком, но готовы общаться в «минском» формате на тему прекращения ведения огня, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 17:50
Общество
МЧС предупреждает петербуржцев о штормовом ветре во вторник
Обновлено в 04:46
Энергетика
«Газпром» готов обсуждать с Украиной различные варианты контракта на транзит газа
Как вы знаете, с июля 2018 года по январь 2019-го состоялся ряд встреч в форме консультаций с участием России, Украины и Европейской комиссии.
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Экономисты Fitch ухудшили прогнозы роста ВВП России
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Экономика
Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов
Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.
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Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
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Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Общество
Беллу Хадид заставили извиниться за расистское фото в Instagram
Ничто не предвещало беды, когда Белла Хадид со скуки опубликовала на своей странице фото, на котором "пинает" самолеты с флагами Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.
Обновлено в 06:09
Политика
В Севастополе снесли предвыборные билборды «ЕР» с Чалым и Алтабаевой
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«Вест Хэм» вступил в переговоры с «МЮ» по Марсьялю
Интерес к 23-летнему французу проявляет лондонский "Вест Хэм".
Обновлено в 04:16
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КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
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Политика
Экс-посол США на Украине вернулся в Киев как временно поверенный
Бывший американский посол Уильям Тейлор вернулся на Украину как временно поверенный в делах Соединенных Штатов.
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Facebook представила криптовалюту Libra
С помощью криптовалюты пользователи Facebook получат возможность оплачивать покупки и переводить средства в Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 06:03
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Глава СВР вспомнил роман «Бесы» из-за «размывания ценностей» Западом
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Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено вчера в 12:46