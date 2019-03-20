Финансы
С чем связано ослабление курса доллара СШАRT на русском 10:39
В четверг, 21 марта, курс доллара США снижается к рублю и близок к минимальному значению с начала августа 2018 года. Эксперты связывают ослабление американской валюты с итогами заседания ФРС США.
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Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции
Обновлено в 15:18
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
В «Нафтогазе» Украины заявили, что решение Высокого суда Англии и Уэльса не освобождает «Газпром» от обязательств не скрывать и не выводить активы с британской территории.
Обновлено в 15:48
Финансы
Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов
Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 15:45
Авто
Владельцы Ford Explorer подают жалобы на производителя
Против компании Ford было подано 50 исков от владельцев. Кроме того, более 3 000 автомобилистов подали на производителя жалобы.
Обновлено в 15:30
Авто
Представлен Hyundai Tucson в спортивной версии
Обновлено в 07:44
Общество
«Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса
Впервые победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2018 года Алеся Семеренко лишена титула и короны.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию
Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.
Обновлено в 03:55
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Шепелев раскрыл правду об отцовстве Жемчугова из «Дома-2»
Обновлено в 08:44
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Экономика
Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты
Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.
Обновлено в 12:49
Общество
В Москву вернется настоящая зима
Обновлено в 10:30
Общество
Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма
Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова ради роли стала блондинкой
На днях звезда решилась на кардинальное преображение ради роли.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Британцы перейдут в ядерные бункеры из-за неопределенности с Brexit
ВС Великобритании привели в готовность команду специалистов по антикризисному управлению на случай Brexit без сделки, которые будут работать в ядерном бункере.
Обновлено в 15:10
Политика
Мандат депутата Алферова передадут Петру Медведеву
Мандат депутата Госдумы Жореса Алферова передадут депутату Законодательного Собрания Красноярского края Петру Медведеву, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена ЦИК РФ Евгения Шевченко.
Обновлено в 08:36
Культура
Марлена Хуциева похоронили на Троекуровском кладбище
Советского и российского режиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в возрасте 93 лет, похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 12:12
Футбол
Бельгия — Россия 1:1 (1-й тайм)
Полузащитник Ильзат Ахметов выйдет в стартовом составе сборной России по футболу в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
США вложат за три года в модернизацию танка M-1 Abrams 6 млрд долларов
В проекте госбюджета страны на 2020 финансовый год предусматривается более 2,2 млрд долларов на закупку и модернизацию этих танков США в течение трех лет вложат почти 6 млрд долларов в модернизацию танка M-1 Abrams.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Футбол
Андрей Аршавин стал послом на Евро-2020
Обновлено в 09:55
Футбол
Модрич стал лучшим спортсменом 2018 года по версии журналистов
Международная ассоциация спортивной прессы назвала полузащитника «Реала» Луку Модрича лучшим спортсменом 2018 года.
Обновлено в 10:27
Здоровье
В педагогическом колледже состоялась встреча с сенатором Татьяной Кусайко
Открывая встречу, Татьяна Алексеевна напомнила, что правильное питание - это одна из составляющих здорового образа жизни.
Обновлено в 09:46
Политика
Зеленский призвал «не давить» русский язык на Украине
Шоумен и киноактер Владимир Зеленский, претендующий на пост президента Украины, заявил, что не нужно «давить» русский язык и вообще языки меньшинств.
Обновлено в 14:45
Музыка
Максим Фадеев стал композитором года по версии премии BraVo
Лауреатом премии BraVo в области популярной музыки в номинации "Композитор года" стал Максим Фадеев, передаёт корреспондент РИА Новости из Государственного Кремлёвского дворца.
Обновлено в 13:49
Авто
Skoda представила еще одно умное решение
Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено в 10:08