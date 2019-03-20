С чем связано ослабление курса доллара СШАRT на русском 10:39

В четверг, 21 марта, курс доллара США снижается к рублю и близок к минимальному значению с начала августа 2018 года. Эксперты связывают ослабление американской валюты с итогами заседания ФРС США.

С чем связано ослабление курса доллара США

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