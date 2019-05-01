Финансы
Индексы рынка акций РФ снижаются в начале торговФинмаркет вчера в 03:20
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов МосБиржи и РТС на 0, 2-0, 3 % на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и дешевеющей нефти на очередных сигналах усиления напряженности в торговых отношениях США и Китая.
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Происшествия
В Ростове школьник впал в кому, отравившись абсентом
У мальчика диагностировали сильнейшее отравление. Несовершеннолетний впал в кому.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено в 04:47
Общество
Абоненты Tele2 пожаловались на отсутствие связи
Утром в пятницу на сайте Downdetector пользователи массово пожаловались на сбои со связью у мобильного оператора Tele2.
Обновлено в 04:46
Общество
Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за вывешенный на мосту баннер «Путин — вор»
Верховный суд Татарстана прекратил производство по административному делу активиста «бессрочного протеста» Василя Тарасова, которого обвиняли в нарушении правил благоустройства (часть 1 статьи 3.6 КоАП Республики Татарстан) из-за баннера с надписью «Путин — вор», сообщает «Апология протеста».
Обновлено в 03:49
Игры
Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding
Обновлено в 03:39
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии
235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Авто
Ferrari представила новый 1000-сильный суперкар SF90 Stradale
Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Политика
Задержанного в Косово россиянина из миссии ООН освободили
Прессе в миссии ООН сообщили о том, что гражданина России, являющегося сотрудником Организации Объединенных Наций, освободили в Косово.
Обновлено 28 мая в 09:11
Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМД
Проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ в Госдуму.
Обновлено в 04:21
Политика
Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным
В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Экономика
Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев
В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж
Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.
Обновлено в 01:00
Общество
Школьники Петербурга сдали ЕГЭ по математике
Сегодня, 29 мая, петербургские школьники сдают ЕГЭ по математике. Сдавать математику в Северной столице будут 27 тысяч учеников.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Девятиклассник в Красноярском крае спас тонувшего ребенка
Девятиклассник Байкитской средней школы в Эвенкии (север Красноярского края) Андрей Максымив спас тонувшего ребенка.
Обновлено в 03:05
Культура
Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков
Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
Фирменный шпагат балерины Анастасии Волочковой теперь появится на страницах Книги рекордов России.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Общество
Защитники сквера в Екатеринбурге назвали имена своих лидеров
Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» обнародовало список горожан, которые вместе с депутатами гордумы и своими оппонентами будут решать вопрос о референдуме либо опросе о судьбе сквера.
Обновлено в 01:28
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Политика
В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады
В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 05:55
Общество
Далай-лама раскрыл секрет счастья
Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама рассказал, с чем связано ощущение счастья.
Обновлено в 04:42
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Политика
В Австрии обвинили США в попытке диктовать энергетическую политику ЕС
Соединенные Штаты пытаются диктовать энергетическую политику Европейскому союзу, заявил глава австрийской нефтегазовой компании ОМV Райнер Зеле.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Умолчавшего о знакомых-террористах петербуржца оштрафовали на 20 тысяч
Суд вынес приговор петербуржцу, обвиняемому в несообщении о преступлении - мужчину, умолчавшего о знакомых-террористах оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Никифоров рассказал о причинах расставания с певицей МакSим
Актёр Денис Никифоров стал гостем программы "Судьба человека".
Обновлено в 03:19
Кино
«Чернобыль» HBO стал самым популярным сериалом в истории
Сериал "Чернобыль", сделанный по заказу американского телеканала HBO и британской телесети Sky, возглавил рейтинг самых популярных в истории ТВ-шоу по версии IMDb.
Обновлено в 04:29