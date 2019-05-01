Финансы

Индексы рынка акций РФ снижаются в начале торговФинмаркет вчера в 03:20

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов МосБиржи и РТС на 0, 2-0, 3 % на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и дешевеющей нефти на очередных сигналах усиления напряженности в торговых отношениях США и Китая.
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RT на русском04:07

Индексы рынка акций РФ снижаются в начале торгов

Финмаркетвчера в 03:20
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