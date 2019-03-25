Финансы
С чем связана паника на мировом фондовом рынкеRT на русском вчера в 12:48
Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии.
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Авто
Ford планирует летом прекратить продажу легковых автомобилей в России
Компания останется на российском рынке только в сегменте коммерческих автомобилей Автоконцерн Ford намерен летом этого года отказаться от выпуска и поставок в Россию легковых автомобилей, сообщает Коммерсант со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:04
Политика
В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники
На российских спутниках, используемых для получения метеорологической информации, функционирует треть целевой аппаратуры.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Из правительства увольняется первый заместитель Вадима Шумкова
Первый заместитель губернатора Курганской области, директор департамента АПК Сергей Пугин написал заявление об увольнении, эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе губернатора Зауралья.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой
Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 10:19
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз
Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:53
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Политика
Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации
Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
Экономика
Правительство выделило средства на расселение аварийного жилья
Как ранее сообщало ИА REGNUM, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил в середине февраля, что на расселение аварийного жилья в 2019 году выделяется 35,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
Минобороны России передаст Таджикистану военные городки
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Политика
МИД Сирии осудил решение Трампа по Голанским высотам
Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами вызвало бурную реакцию в мире.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Из-за ошибки пилота британский самолет приземлился не в той стране
Самолет авиакомпании British Airways по ошибке совершил полет в Шотландию вместо Германии.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Мэр Магадана сообщил об отсутствии в городе вакцины от бешенства
Мэр Магадана Юрий Гришан назвал отсутствие в городе вакцины от бешенства недопустимым, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:28
Хоккей
Овечкин встретился с Трампом в Белом доме
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Состояние косаток в «китовой тюрьме» в Приморье продолжает ухудшаться
Международные ученые: Киты находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться Более 30 ученых из разных стран мира, имеющих огромный практический опыт изучения и реабилитации косаток и белух, предложили России свою помощь в возвращении узников китовой тюрьмы на свободу.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
В Москве у мужчины похитили сумку с миллионом рублей
Неизвестные в центре Москвы, применив электрошокер, похитили у мужчины сумку с 1 миллионом рублей, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 02:25
Политика
В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21
Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед русскими
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала американского журналиста Фарида Закарию извиниться перед россиянами за «бесконечное обливание грязью», а также лично перед президентом США Дональдом Трампом за слова о ряде «очевидных фактов», указывающих на якобы сговор главы государства с русскими.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Пентагон сообщил об успешном испытании перехвата баллистической ракеты
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ
Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова объявила о запуске собственного мобильного оператора
Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram Stories сообщила о запуске собственного сотового оператора.
Обновлено в 01:20