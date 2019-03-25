С чем связана паника на мировом фондовом рынкеRT на русском вчера в 12:48

Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии.

С чем связана паника на мировом фондовом рынке

Авто Ford планирует летом прекратить продажу легковых автомобилей в России Компания останется на российском рынке только в сегменте коммерческих автомобилей Автоконцерн Ford намерен летом этого года отказаться от выпуска и поставок в Россию легковых автомобилей, сообщает Коммерсант со ссылкой на собственные источники.

Политика В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".

Политика Российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники На российских спутниках, используемых для получения метеорологической информации, функционирует треть целевой аппаратуры.

Политика Из правительства увольняется первый заместитель Вадима Шумкова Первый заместитель губернатора Курганской области, директор департамента АПК Сергей Пугин написал заявление об увольнении, эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе губернатора Зауралья.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".

Шоу-бизнес Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.

Общество Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».

Политика Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Экономика Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).

Политика Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.

Экономика Правительство выделило средства на расселение аварийного жилья Как ранее сообщало ИА REGNUM, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил в середине февраля, что на расселение аварийного жилья в 2019 году выделяется 35,4 млрд рублей.

Экономика Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50% Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».

Политика МИД Сирии осудил решение Трампа по Голанским высотам Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами вызвало бурную реакцию в мире.

Происшествия Из-за ошибки пилота британский самолет приземлился не в той стране Самолет авиакомпании British Airways по ошибке совершил полет в Шотландию вместо Германии.

Здоровье Мэр Магадана сообщил об отсутствии в городе вакцины от бешенства Мэр Магадана Юрий Гришан назвал отсутствие в городе вакцины от бешенства недопустимым, сообщает РИА "Новости".

Общество Состояние косаток в «китовой тюрьме» в Приморье продолжает ухудшаться Международные ученые: Киты находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться Более 30 ученых из разных стран мира, имеющих огромный практический опыт изучения и реабилитации косаток и белух, предложили России свою помощь в возвращении узников китовой тюрьмы на свободу.

Происшествия В Москве у мужчины похитили сумку с миллионом рублей Неизвестные в центре Москвы, применив электрошокер, похитили у мужчины сумку с 1 миллионом рублей, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Политика В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21 Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.

Авто Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.

Политика Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед русскими Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала американского журналиста Фарида Закарию извиниться перед россиянами за «бесконечное обливание грязью», а также лично перед президентом США Дональдом Трампом за слова о ряде «очевидных фактов», указывающих на якобы сговор главы государства с русскими.

Происшествия Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.

Армия и оружие Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.