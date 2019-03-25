Финансы

С чем связана паника на мировом фондовом рынкеRT на русском вчера в 12:48

Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Внешний фон во вторник складывается благоприятным для вложений в рискованные активы

ПРАЙМ02:30

С чем связана паника на мировом фондовом рынке

RT на русскомвчера в 12:48

Рынок сигнализирует о будущей рецессии

Finam.Ruвчера в 05:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Авто

Ford планирует летом прекратить продажу легковых автомобилей в России

Компания останется на российском рынке только в сегменте коммерческих автомобилей Автоконцерн Ford намерен летом этого года отказаться от выпуска и поставок в Россию легковых автомобилей, сообщает Коммерсант со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:04
Политика

В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники

На российских спутниках, используемых для получения метеорологической информации, функционирует треть целевой аппаратуры.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Из правительства увольняется первый заместитель Вадима Шумкова

Первый заместитель губернатора Курганской области, директор департамента АПК Сергей Пугин написал заявление об увольнении, эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе губернатора Зауралья.
Обновлено вчера в 09:01
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес

Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой

Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 10:19
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Экономика

Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз

Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:53
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Армия и оружие

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

Обновлено в 02:19
Политика

Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации

Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
Экономика

Правительство выделило средства на расселение аварийного жилья

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил в середине февраля, что на расселение аварийного жилья в 2019 году выделяется 35,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие

Минобороны России передаст Таджикистану военные городки

Обновлено вчера в 16:00
Экономика

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Политика

МИД Сирии осудил решение Трампа по Голанским высотам

Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами вызвало бурную реакцию в мире.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Из-за ошибки пилота британский самолет приземлился не в той стране

Самолет авиакомпании British Airways по ошибке совершил полет в Шотландию вместо Германии.
Обновлено в 01:15
Здоровье

Мэр Магадана сообщил об отсутствии в городе вакцины от бешенства

Мэр Магадана Юрий Гришан назвал отсутствие в городе вакцины от бешенства недопустимым, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:28
Хоккей

Овечкин встретился с Трампом в Белом доме

Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ

Обновлено вчера в 22:03
Общество

Состояние косаток в «китовой тюрьме» в Приморье продолжает ухудшаться

Международные ученые: Киты находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться Более 30 ученых из разных стран мира, имеющих огромный практический опыт изучения и реабилитации косаток и белух, предложили России свою помощь в возвращении узников китовой тюрьмы на свободу.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

В Москве у мужчины похитили сумку с миллионом рублей

Неизвестные в центре Москвы, применив электрошокер, похитили у мужчины сумку с 1 миллионом рублей, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 02:25
Политика

В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21

Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.
Обновлено вчера в 14:07
Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед русскими

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала американского журналиста Фарида Закарию извиниться перед россиянами за «бесконечное обливание грязью», а также лично перед президентом США Дональдом Трампом за слова о ряде «очевидных фактов», указывающих на якобы сговор главы государства с русскими.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие

Пентагон сообщил об успешном испытании перехвата баллистической ракеты

Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова объявила о запуске собственного мобильного оператора

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram Stories сообщила о запуске собственного сотового оператора.
Обновлено в 01:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное