С чем связана паника на мировом фондовом рынкеRT на русском 12:48

Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии.

С чем связана паника на мировом фондовом рынке

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