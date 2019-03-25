С чем связана паника на мировом фондовом рынкеRT на русском 12:48

Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии.

С чем связана паника на мировом фондовом рынке

Здоровье В Татарстане выявлено более тысячи больных туберкулезом Заболеваемость туберкулезом на протяжении нескольких лет снижается, однако на учете стоит более 2 тысяч человек.

Культура Дима Билан получил звание заслуженного артиста на костылях Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.

Экономика Совет Федерации поддержал доиндексацию пенсий в России В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.

Происшествия Виктория Скрипаль не поверила, что её родственники живы Дипломат объяснил, как Британия подменяет понятия в деле Скрипалей Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН подтвердила, что знает о такой приятельнице своей двоюродной сестры, однако никаких "доказательств" от неё не получала.

Политика Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно станет в итоге членом НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси.

Политика В США конгрессмены приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле Палата представителей конгресса США приняла законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле.

Политика СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.

Происшествия В Москве мужчина умер в квартире любовницы от передозировки виагры В Москве мужчина умер в квартире любовницы от передозировки виагры. Трагический инцидент произошел ночью марта 25 марта.

Политика МИД прокомментировал доклад Мюллера по «вмешательству РФ» Министерство иностранных дел России прокомментировало результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.

Общество Гороскоп на 25 марта 2019 года для всех знаков зодиака Гороскоп на 25 марта 2019 года даст рекомендации, которые помогут вам обрести счастье и гармонию.

Общество Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».

Хоккей Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Политика В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.

Шоу-бизнес Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США В одном из постов в своем «Инстаграм» Алена намекнула, что они с мужем не прочь переехать жить в этот город.

Здоровье В Пензенской области на 16% снизилась смертность населения — минздрав В Пензенской области по итогам двух месяцев 2019 года смертность снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Шоу-бизнес Актер Павел Майков увел жену у звезды сериала «Екатерина. Взлет» Мария Саффо была женой друга, актера Михаила Горевого, а также лучшей подругой жены Майкова и крестной его сына.

Здоровье Перезимовали: как поднять иммунитет весной По словам специалистов, весной из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Энергетика Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Футбол Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.

Политика Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Шоу-бизнес Ксения Собчак приехала на премьеру спектакля Богомолова Сама Собчак на своей странице разместила ролик, в котором артисты, участвовавшие в спектакле, кланяются зрителям.

Общество Жители Бишкека устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати Раздача бесплатных бургеров из рук главы лейбла Black Star Тимати около одного из торговых центров Бишкека закончилась традиционной давкой.

Авто «КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23% Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.

Экономика Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.