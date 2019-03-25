Финансы
С чем связана паника на мировом фондовом рынкеRT на русском 12:48
Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии.
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Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Обновлено в 19:44
Политика
Центробанк проверит, как в России выполняются санкции против граждан и компаний Украины
Россия ввела санкции против Украины 1 ноября прошлого года.
Обновлено в 21:25
Здоровье
В Татарстане выявлено более тысячи больных туберкулезом
Заболеваемость туберкулезом на протяжении нескольких лет снижается, однако на учете стоит более 2 тысяч человек.
Обновлено в 06:14
Наука
В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»
Обновлено в 19:33
Культура
Дима Билан получил звание заслуженного артиста на костылях
Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено в 19:29
Экономика
Совет Федерации поддержал доиндексацию пенсий в России
В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Виктория Скрипаль не поверила, что её родственники живы
Дипломат объяснил, как Британия подменяет понятия в деле Скрипалей Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН подтвердила, что знает о такой приятельнице своей двоюродной сестры, однако никаких "доказательств" от неё не получала.
Обновлено в 12:03
Политика
Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе
Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно станет в итоге членом НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси.
Обновлено в 03:44
Политика
В США конгрессмены приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле.
Обновлено в 21:16
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Москве мужчина умер в квартире любовницы от передозировки виагры
В Москве мужчина умер в квартире любовницы от передозировки виагры. Трагический инцидент произошел ночью марта 25 марта.
Обновлено в 08:10
Политика
МИД прокомментировал доклад Мюллера по «вмешательству РФ»
Министерство иностранных дел России прокомментировало результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.
Обновлено в 20:04
Общество
Гороскоп на 25 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 25 марта 2019 года даст рекомендации, которые помогут вам обрести счастье и гармонию.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 17:14
Политика
В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники
Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено в 21:23
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США
В одном из постов в своем «Инстаграм» Алена намекнула, что они с мужем не прочь переехать жить в этот город.
Обновлено в 10:56
Здоровье
В Пензенской области на 16% снизилась смертность населения — минздрав
В Пензенской области по итогам двух месяцев 2019 года смертность снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Актер Павел Майков увел жену у звезды сериала «Екатерина. Взлет»
Мария Саффо была женой друга, актера Михаила Горевого, а также лучшей подругой жены Майкова и крестной его сына.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Перезимовали: как поднять иммунитет весной
По словам специалистов, весной из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Обновлено в 06:39
Энергетика
Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы
Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 18:52
Футбол
Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу
Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.
Обновлено в 18:47
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес
Ксения Собчак приехала на премьеру спектакля Богомолова
Сама Собчак на своей странице разместила ролик, в котором артисты, участвовавшие в спектакле, кланяются зрителям.
Обновлено в 14:22
Общество
Жители Бишкека устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати
Раздача бесплатных бургеров из рук главы лейбла Black Star Тимати около одного из торговых центров Бишкека закончилась традиционной давкой.
Обновлено в 21:21
Авто
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении
Обновлено в 05:52
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Политика
В Казахстане предложили переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей
По мнению политика, Петропавловск должен быть назван в честь хана Абылая, Павлодар – именем хана Кенесары, который почитается в стране как лидер национально-освободительного движения казахов в 1837-1847 годах за независимость от Российской империи.
Обновлено в 04:02