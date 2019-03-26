Финансы

С чем связана паника на мировом фондовом рынкеRT на русском 12:48

Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии.
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Биржи США закрылись в основном в легком минусе на опасениях по поводу мировой экономики

ПРАЙМ17:05

С чем связана паника на мировом фондовом рынке

RT на русском12:48

Уолл-стрит в минусе из-за беспокойства о замедлении роста глобальной экономики

Financial One10:54
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Гаджеты

Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card

Обновлено в 15:01
Футбол

«Манчестер Сити» смиксовал 9 комплектов формы от Nike

Обновлено в 08:57
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

В городском морге Югорска в ХМАО проводится проверка: там обнаружен склад коробок с детским питанием.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа

Палестинские боевики выпустили ракету из сектора Газа, которая попала в дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива - второго по величине города Израиля, сообщили полицейские и военные.
Обновлено в 00:02
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Обновлено в 17:19
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Наука

Евросоюз переводит из Великобритании объекты спутниковой системы навигации Galileo

Евросоюз переводит станции спутниковой системы навигации Galileo из Великобритании на территорию сообщества в связи с предстоящим выходом королевства из состава ЕС.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Полиция провела обыски в Росреестре и фонде соцстрахования Ингушетии

В столице Ингушетии Магасе сотрудники МВД проводят выемки документов в управлении Росреестра и фонде социального страхования.
Обновлено в 14:46
Экономика

Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей

Обновлено в 02:50
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Политика

Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:21
Политика

Новый масштабный блэкаут произошел в Венесуэле

Обновлено в 15:06
Политика

Депутат Рады рассказал, как решить экономические проблемы Украины

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что экспорт товаров в Россию решит экономические проблемы на Украине.
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес

Юрий Николаев опроверг информацию о госпитализации

Ранее в СМИ сообщили, якобы ведущий попал в больницу после того, как упал в обморок.
Обновлено вчера в 13:24
Общество

Львы выйдут за рамки, а Тельцы идут в баню

ТЕЛЬЦАМ рекомендуется очистить пространство через молитвы и позитивные мыслеобразы.
Обновлено в 11:30
Интернет

Telegram разрешил удалять переписку у себя и собеседника

В Telegram приняли решение дать пользователям возможность удалять свои сообщения в чате у себя и у собеседника.
Обновлено в 15:21
Культура

Билан вышел за наградой от Мединского на костылях

Обновлено в 16:18
Экономика

Совет Федерации поддержал доиндексацию пенсий в России

В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие

Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Экономика

Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья

Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Общество

Мощное потепление придет в Москву с 28 марта

Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Футбол

Эррера: «Все в МЮ поддерживают Сульшера»

Что касается Сульшера, то мы верим в него и всячески поддерживаем. Напомним, что Сульшер возглавил МЮ в декабре.
Обновлено в 16:14
Политика

В Казахстане могут переименовать еще три города

В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Сбежавший совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше

В Польше задержали совладельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, который скрылся от следствия, передает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия

У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы

Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Экономика

Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет

Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер

Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 02:13
Экономика

Минфин предложил повысить цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино и шампанское с 164 до 207 руб. за бутылку 0,75 л. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 17:06
Общество

Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати

Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Наука

Рой роботов научили двигаться благодаря расширению

Обновлено в 07:53
Как работают Яндекс.Новости?
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