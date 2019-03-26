С чем связана паника на мировом фондовом рынкеRT на русском 12:48

Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии.

С чем связана паника на мировом фондовом рынке

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Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

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