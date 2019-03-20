Футбол

Черчесов: есть идеи, которые мы хотим воплотить в матче с бельгийцамиРИА Новости вчера в 09:17

Бельгия — Россия
сегодня
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Тренерский штаб сборной России понимает в какой футбол должна сыграть команда против команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.
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Матч ТВвчера в 09:48

«Артем, ты в сборной не по блату?» Черчесов и Дзюба — об Уткине, Бельгии и возвращении Жиркова

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Известиявчера в 17:00

Станислав Черчесов: «Системно мы понимаем, как будет играть Бельгия»

Sportbox.RUвчера в 08:47
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В ежегодный рейтинг самых надежных банков России от журнала Forbes попали 30 компаний.
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Обновлено вчера в 15:45
Общество

Подала в доставку: «Почта» привезет зарубежные онлайн-заказы за 4 дня

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Политика

Врио губернатора Челябинской области уволил главу миндора

«Безусловно, основная задача исполнительной и представительной власти — содействовать социально-экономическому развитию, чтобы жизнь граждан улучшалась, чтобы у них было желание жить и работать на территории Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.
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Медведев поддержал введение скидки РЖД на билеты для детей летом

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Обновлено вчера в 12:30
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Общество

Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов

Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.
Обновлено в 02:46
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

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Президент США Дональд Трамп во время визита на танкостроительный завод в городе Лайма в штате Огайо заявил, что власти инвестируют $6 млрд в модернизацию танков M1 «Абрамс» в течение трёх лет.
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"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
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Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие

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Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

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США перебросили шесть бомбардировщиков B-52 в Европу

Военно-воздушные силы Соединённых Штатов перебросили шесть бомбардировщиков в Европу с целью проведения учений.
Обновлено вчера в 22:44
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Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
Обновлено вчера в 22:10
Технологии

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Принятие законопроекта о «суверенном рунете», принятого Госдумой в первом чтении, может затормозить развитие в России интернета вещей, предупреждает Ассоциация участников рынка интернета вещей в письме вице-премьеру Максиму Акимову и соавтору законопроекта сенатору Людмиле Боковой.
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Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
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Как заявил агентству источник, обыск проводит Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и ФСБ.
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Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве.
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В Кабуле в результате взрыва погибли два человека

«Два человека погибли и 14 пострадали в результате взрыва в районе Карт-е Сахи в Кабуле», — передает вещатель.
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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