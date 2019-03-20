Футбол
Черчесов: есть идеи, которые мы хотим воплотить в матче с бельгийцамиРИА Новости вчера в 09:17
Тренерский штаб сборной России понимает в какой футбол должна сыграть команда против команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.
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Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки России
В ежегодный рейтинг самых надежных банков России от журнала Forbes попали 30 компаний.
Обновлено вчера в 05:45
Шоу-бизнес
Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение
Обновлено вчера в 16:24
Финансы
На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро
Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Подала в доставку: «Почта» привезет зарубежные онлайн-заказы за 4 дня
Россияне смогут получать посылки из западных интернет-магазинов за 4–5 дней. Об этом «Известиям» рассказали в «Почте России».
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Врио губернатора Челябинской области уволил главу миндора
«Безусловно, основная задача исполнительной и представительной власти — содействовать социально-экономическому развитию, чтобы жизнь граждан улучшалась, чтобы у них было желание жить и работать на территории Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.
Обновлено в 01:33
Транспорт
Медведев поддержал введение скидки РЖД на билеты для детей летом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу РЖД о предоставлении скидки в 50% на билеты для детей в летний период.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.
Обновлено в 02:46
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Трамп: США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 «Абрамс»
Президент США Дональд Трамп во время визита на танкостроительный завод в городе Лайма в штате Огайо заявил, что власти инвестируют $6 млрд в модернизацию танков M1 «Абрамс» в течение трёх лет.
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
СМИ узнали о возможном визите Ким Чен Ына в Россию
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Опубликовано видео учений Су-35С в небе над Сирией
Обновлено в 02:33
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Обновлено вчера в 23:07
Хоккей
«Сочи» продлил контракт с лучшим бомбардиром
В нынешнем сезоне Росен принял участие в 62 матчах «регулярки» КХЛ и набрал 40 (13+27) очков, став лучшим бомбардиром команды.
Обновлено в 02:54
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
США перебросили шесть бомбардировщиков B-52 в Европу
Военно-воздушные силы Соединённых Штатов перебросили шесть бомбардировщиков в Европу с целью проведения учений.
Обновлено вчера в 22:44
Здоровье
Назван главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна
Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
Обновлено вчера в 22:10
Технологии
Операторы связи допустили замедление развития интернета вещей в России
Принятие законопроекта о «суверенном рунете», принятого Госдумой в первом чтении, может затормозить развитие в России интернета вещей, предупреждает Ассоциация участников рынка интернета вещей в письме вице-премьеру Максиму Акимову и соавтору законопроекта сенатору Людмиле Боковой.
Обновлено в 01:56
Энергетика
Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны
Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
Происшествия
ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019
Как заявил агентству источник, обыск проводит Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и ФСБ.
Обновлено в 03:17
Политика
Китай и США намерены урегулировать торговые разногласия – СМИ
Пекин и Вашингтон намерены в скором времени прийти к заключению соглашения, направленного на урегулирование торговых трений.
Обновлено в 02:35
Политика
В Казахстане переименовали Астану в Нурсултан
Парламентарии Казахстана приняли решение переименовать столицу из Астаны в Нурсултан в честь первого президента.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
В Челябинске раскрыто двойное убийство на Успенском кладбище
В Челябинске по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин, которые вчера днем погибли от огнестрельных ран на территории Успенского кладбища.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы
Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве.
Обновлено в 01:15
Общество
Начался «Прямой разговор» с главой Забайкалья Александром Осиповым
21 марта в забайкальской столице начался «Прямой разговор» с врио губернатора края Александром Осиповым.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В Кабуле в результате взрыва погибли два человека
«Два человека погибли и 14 пострадали в результате взрыва в районе Карт-е Сахи в Кабуле», — передает вещатель.
Обновлено в 02:50