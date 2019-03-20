Черчесов: есть идеи, которые мы хотим воплотить в матче с бельгийцамиРИА Новости вчера в 09:17

Тренерский штаб сборной России понимает в какой футбол должна сыграть команда против команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

Спорт день за днем

Черчесов: есть идеи, которые мы хотим воплотить в матче с бельгийцами

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