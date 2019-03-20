Футбол

С большого Бодуэна: подопечные Черчесова начинают путь к Евро-2020Известия вчера в 17:00

Бельгия — Россия
сегодня
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Наша команда попала в достаточно ровную группу с одним ярко выраженным фаворитом — Бельгией. Именно с гостевого матча с «Красными дьяволами» в Брюсселе на стадионе короля Бодуэна подопечные Станислава Черчесова начнут свой путь к финальной части континентального первенства.
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Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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