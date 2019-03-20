С большого Бодуэна: подопечные Черчесова начинают путь к Евро-2020Известия вчера в 17:00

Наша команда попала в достаточно ровную группу с одним ярко выраженным фаворитом — Бельгией. Именно с гостевого матча с «Красными дьяволами» в Брюсселе на стадионе короля Бодуэна подопечные Станислава Черчесова начнут свой путь к финальной части континентального первенства.

С большого Бодуэна: подопечные Черчесова начинают путь к Евро-2020

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