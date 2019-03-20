Футбол
С большого Бодуэна: подопечные Черчесова начинают путь к Евро-2020Известия вчера в 17:00
Наша команда попала в достаточно ровную группу с одним ярко выраженным фаворитом — Бельгией. Именно с гостевого матча с «Красными дьяволами» в Брюсселе на стадионе короля Бодуэна подопечные Станислава Черчесова начнут свой путь к финальной части континентального первенства.
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Экономика
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Политика
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Космос
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Футбол
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Google начнёт спрашивать у европейских пользователей Android, какой браузер и поисковую систему они предпочитают использовать на устройствах.
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Армия и оружие
США вложат шесть миллиардов долларов в модернизацию танка M-1 Abrams
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Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
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Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:33
Политика
СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
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Армия и оружие
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Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом
Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 05:15
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В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
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Футбол
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Обновлено вчера в 16:10
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Роспотребнадзор сообщил о случаях лёгочной чумы в Уганде
«Один случай закончился летально, при исследовании материала от второго заболевшего получен положительный результат на чуму», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
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Согласно исследованию, количество вакансий для таксистов увеличилось в три раза за последние два года.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Опубликованы адреса подвоза воды в Воронеже
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено вчера в 13:32