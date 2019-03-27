Общество
С апреля социальные пенсии кимовчан подрастутТульские СМИ 04:46
В Кимовском районе увеличение коснется 4994 получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 271 от 15 марта 2019 года с 1 апреля 2019 года утверждён коэффициент индексации социальных пенсий в размере 1,02.
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Происшествия
В Назрани у здания мэрии произошла стрельба
Стрельба из травматического оружия произошла возле здания мэрии Назрани, сообщил ТАСС заместитель мэра Назрани Магомед Бекмурзиев.
Обновлено в 05:04
Политика
США подготовили новые санкции против России
США подготовили санкции против России.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои
"Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)", - сказала Первовласенко.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Политика
Медведев прокомментировал дела Абызова, Калви и Ишаева
У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова «был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит
Как рассказали военные «Российской газете», он способен ослепить врага и может вызвать галлюцинации.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Татарстане восемь детей госпитализированы после занятий в бассейне
В Балтасинском районе Татарстана восемь детей госпитализировали в больницу после занятия в бассейне. Об этом сообщает минздрав республики.
Обновлено в 10:30
Финансы
Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику
Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Обновлено в 05:18
Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайке
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что начальник столичной ГИБДД и ряд офицеров понесли наказания после смертельного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 10:58
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit
Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено в 10:43
Экономика
Toyota заключит специнвестконтракт и вложит в проекты 20 млрд рублей
Японская Toyota подала заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания намерена вложить в развитие производства в России 20 млрд руб. в течение десяти лет.
Обновлено в 04:22
Футбол
Тим Кэхилл объявил о завершении карьеры
Австралийский нападающий Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры.
Обновлено вчера в 03:10
Религия
Почему власти передумали передавать РПЦ Исаакиевский собор
Обновлено в 08:26
Хоккей
«Сочи» заполучил права на шведского защитника
Хоккейный клуб «Сочи» и магнитогорский «Металлург» совершили обмен правами на игроков.
Обновлено в 11:11
Технологии
Instagram тестирует функцию перемотки видео
Instagram is testing video seekbar pic.twitter.com/gyIZZhrh2y — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 27, 2019 Instagram уже включает эту функцию для видео, размещенных на IGTV, но удивительно, что мы впервые увидели, что она включена для обычных людей в Instagram.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева
Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено в 10:14
Политика
Генсек ЛАГ уличил США в подрыве созданного ими миропорядка
По словам генсека, США первыми участвовали в разработке и продвижении его основ с 1945 года, а сегодня именно они первыми нарушают эти принципы.
Обновлено в 08:51
Наука
Лингвистические способности в мозгу занимают всего полтора мегабайта
Информация, которая позволяет человеку говорить и понимать язык, занимает в мозгу всего полтора мегабайта.
Обновлено вчера в 15:03
Армия и оружие
Генштаб: В весеннюю кампанию на службу призовут 135 тысяч россиян
С апреля по середину июля на военную службу призовут 135 тысяч человек.
Обновлено в 09:53
Спорт
Павел Ростовцев: «Спортсмены, которые готовились по планам Хованцева, абсолютно ничего не показали»
Трехкратный чемпион мира и бывший тренер женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев подвел итоги международного сезона для российской команды.
Обновлено в 09:48
Спорт
Союз биатлонистов России раскрыл бюджет на 128 миллионов
В пятницу Союз биатлонистов России (СБР) раскрыл бюджет на 2019-й год и рассказал о всех зарплатах.
Обновлено в 06:49
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля «снялся» УАЗ
На сайте итальянской газеты Ilmessaggero опубликованы фотографии со съемок сериала "Новый папа", на которых видно, что в качестве папамобиля на кадрах используется авто на базе УАЗа "Пикап".
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Российский самолет пролетел над военными базами США
В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Политика
Путин обеспокоен вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы
Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза страны выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 06:30
Общество
В «Яндекс.Такси» предложили отказаться от бумажных путевых листов
"Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.
Обновлено в 10:33
Общество
Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях
Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
Обновлено в 09:58