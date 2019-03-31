Какие законы вступят в силу в РФ в апрелеИнформационный канал Севастополя вчера в 05:40

с чего всё началось

Пенсионное обеспечение С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии, повышение пенсий коснётся также инвалидов, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, сирот, членов семей погибших военных. Напомним, индексация социальных пенсий составит 2%, её средний размер достигнет 9 266 рублей.

Какие законы вступят в силу в РФ в апреле

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Экономика Социальные пенсии в России выросли на 2% С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.

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