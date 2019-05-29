Общество
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в ЕкатеринбургеИзвестия 07:36
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей. Такое требование ведомство направило екатеринбургскому интернет-изданию Е1.ru.
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с чего всё началось
Наши стримы одновременно смотрели тысячи человек, под видео оставлены тысячи комментариев. Недавно депутат Заксобрания Саратовской области Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил со своего канала на youtube.com видео, посвященное протестам в Екатеринбурге.Екатеринбург Онлайн01:00
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