Футбол

С «Тюмени» сняли шесть очков по решению CAS по делу о долгахSport.ru 08:44

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что с "Тюмени" сняли шесть очков. Причиной санкций в отношении клуба, выступающего в ФНЛ, стало игнорирование решений спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о долгах перед футболистами.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Заместитель директора «Тюмени»: «Будем подавать апелляцию»

Матч ТВ07:48

КДК снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS по делу о долгах

Чемпионат07:25

КДК снял шесть очков с «Тюмени» за долги перед футболистами

Sport24.ru06:44

С «Тюмени» снято шесть очков в следующем чемпионате Футбольной национальной лиги

ТАСС07:15

РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS

РИА Новости07:21

Заместитель директора «Тюмени» – о снятии с команды 6 очков: «Будем подавать апелляцию на решение КДК»

Спорт-Экспресс07:25

С «Тюмени» сняли шесть очков по решению CAS по делу о долгах

Sport.ru08:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
Футбол

Черчесов прокомментировал заявление Уткина

Главный тренер сборной России ответил на заявление журналиста Василия Уткина, который предположил, что Черчесов вызывает в национальную команду футболистов, исходя из интересов своего представителя Алана Агузарова.
Обновлено в 09:00
Наука

Гранит науки: Генетики призывают к пятилетнему глобальному запрету на генетическое редактирование в репродуктологии

Авторы «Письма 18-ти» предполагают, что за время моратория ученые усовершенствуют систему CRISPR/Cas9 и другие инструменты генного редактирования, чтобы сделать их более безопасными.
Обновлено вчера в 01:24
Общество

Росстат показал связь между бедностью и одиночеством

Обновлено в 02:00
Политика

Путин пообещал сделать все для комфортной работы иностранного бизнеса

"Хочу подчеркнуть, что мы в России делаем все необходимое для того, чтобы наши иностранные инвесторы, наши партнеры и друзья чувствовали себя на российском рынке максимально комфортно и не испытывали чрезмерной административной нагрузки", - заявил Путин.
Обновлено в 08:55
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов

Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 07:21
Политика

Дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана

Обновлено в 05:11
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Общество

Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам

Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров

«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

70-летний Леонтьев готовится стать отцом

70-летний Леонтьев готовится стать отцом Артист и его жена давно мечтают о ребенке.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице

Обновлено в 07:14
Транспорт

«Метрострой» объяснил протечки на «Беговой»

В ОАО «Метрострой» объяснили протечки на открывшейся в 2018 году станции петербургского метро «Беговая».
Обновлено в 07:10
Происшествия

Семеро россиян ограбили обменник на Бали

Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
Обновлено в 05:35
Общество

Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Экономика

Forbes составил рейтинг надежных банков России

В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Происшествия

На Кубани в лесу нашли тело убитой женщины-таксиста

Обновлено в 08:34
Спорт

Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости

Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о нежелании россиянина Александра Логинова отвечать на вопросы о допинговом прошлом.
Обновлено в 04:21
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.
Обновлено в 06:31
Экономика

Минтруд внес законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом

С 1 февраля правительство проиндексировало социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан — детские пособия, выплаты инвалидам и ветеранам.
Обновлено в 08:13
ЖКХ

В Омске приняли непонятный тариф на вывоз мусора

Обновлено в 06:22
Здоровье

Росздравнадзор направил запросы производителям амиодарона

Росздравнадзор после сообщений СМИ о дефиците в аптеках препарата от аритмии «Амиодарон» направил запросы производителям лекарства.
Обновлено вчера в 04:02
Политика

Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело

В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова потеряла ребенка от Сулеймана Керимова

Пока французская прокуратура предъявляет новые обвинения российскому сенатору Сулейману Керимову, в Москве 43-летняя Анастасия Волочкова придается воспоминаниям о любовной связи с этим бизнесменом.
Обновлено в 05:04
Футбол

Аршавин стал тренером Академии «Зенита»

Андрей Аршавин стал тренером Академии «Зенита». Он будет тренировать команду 2004 года рождения вместе с Дмитрием Поляковым.
Обновлено в 05:57
Культура

Опубликована культурная программа Международного арктического форума

Форум пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля Культурная программа V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" опубликована на официальном сайте мероприятия.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Политика

Опрос: Зеленский победит во втором туре выборов при любом сопернике

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский сможет стать победителем во втором туре президентских выборов при любом сопернике, об этом свидетельствуют результаты опроса.
Обновлено в 07:54
Театры

Умер оперный певец Сергей Балашов

В Москве на 48-м году жизни умер оперный певец Сергей Балашов.
Обновлено в 07:50
Политика

В Международный день счастья назвали самые счастливые страны мира

Обновлено в 04:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тюмень
Город в России
Город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого не входит. Образует муниципальное образование город Тюмень со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное