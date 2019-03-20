С «Тюмени» сняли шесть очков по решению CAS по делу о долгахSport.ru 08:44

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что с "Тюмени" сняли шесть очков. Причиной санкций в отношении клуба, выступающего в ФНЛ, стало игнорирование решений спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о долгах перед футболистами.

С «Тюмени» сняли шесть очков по решению CAS по делу о долгах

Футбол Черчесов прокомментировал заявление Уткина Главный тренер сборной России ответил на заявление журналиста Василия Уткина, который предположил, что Черчесов вызывает в национальную команду футболистов, исходя из интересов своего представителя Алана Агузарова.

Наука Гранит науки: Генетики призывают к пятилетнему глобальному запрету на генетическое редактирование в репродуктологии Авторы «Письма 18-ти» предполагают, что за время моратория ученые усовершенствуют систему CRISPR/Cas9 и другие инструменты генного редактирования, чтобы сделать их более безопасными.

Политика Путин пообещал сделать все для комфортной работы иностранного бизнеса "Хочу подчеркнуть, что мы в России делаем все необходимое для того, чтобы наши иностранные инвесторы, наши партнеры и друзья чувствовали себя на российском рынке максимально комфортно и не испытывали чрезмерной административной нагрузки", - заявил Путин.

Экономика Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации.

Спорт Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.

Общество Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.

Общество В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров «Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.

Шоу-бизнес 70-летний Леонтьев готовится стать отцом 70-летний Леонтьев готовится стать отцом Артист и его жена давно мечтают о ребенке.

Транспорт «Метрострой» объяснил протечки на «Беговой» В ОАО «Метрострой» объяснили протечки на открывшейся в 2018 году станции петербургского метро «Беговая».

Происшествия Семеро россиян ограбили обменник на Бали Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.

Общество Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.

Экономика Forbes составил рейтинг надежных банков России В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.

Спорт Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о нежелании россиянина Александра Логинова отвечать на вопросы о допинговом прошлом.

Музыка Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград» Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.

Экономика Минтруд внес законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом С 1 февраля правительство проиндексировало социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан — детские пособия, выплаты инвалидам и ветеранам.

Здоровье Росздравнадзор направил запросы производителям амиодарона Росздравнадзор после сообщений СМИ о дефиците в аптеках препарата от аритмии «Амиодарон» направил запросы производителям лекарства.

Политика Мэй попросила ЕС отложить Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.

Происшествия Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова потеряла ребенка от Сулеймана Керимова Пока французская прокуратура предъявляет новые обвинения российскому сенатору Сулейману Керимову, в Москве 43-летняя Анастасия Волочкова придается воспоминаниям о любовной связи с этим бизнесменом.

Футбол Аршавин стал тренером Академии «Зенита» Андрей Аршавин стал тренером Академии «Зенита». Он будет тренировать команду 2004 года рождения вместе с Дмитрием Поляковым.

Культура Опубликована культурная программа Международного арктического форума Форум пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля Культурная программа V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" опубликована на официальном сайте мероприятия.

Армия и оружие Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.

Политика Опрос: Зеленский победит во втором туре выборов при любом сопернике Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский сможет стать победителем во втором туре президентских выборов при любом сопернике, об этом свидетельствуют результаты опроса.