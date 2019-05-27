С Плесецка успешно запущен «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»Piter.tv 04:12

ТАСС со ссылкой на Минобороны сообщает, что с космодрома Плесецк в Архангельской области сегодня утром успешно запушен "Союз-2.1б", на борту которого находится спутник "Глонасс - М". Запуск был произведен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил.

С Плесецка успешно запущен «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»

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