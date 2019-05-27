Армия и оружие
С Плесецка успешно запущен «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»Piter.tv 04:12
ТАСС со ссылкой на Минобороны сообщает, что с космодрома Плесецк в Архангельской области сегодня утром успешно запушен "Союз-2.1б", на борту которого находится спутник "Глонасс - М". Запуск был произведен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил.
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В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
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Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России
Йододефицит является проблемой всех без исключения регионов Российской Федерации, сообщила «Известиям» министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:02
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Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону
Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
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Любой, кто планирует полет на Луну, по его словам, должен приготовиться к пылевым бурям при каждом восходе солнца вокруг любой точки с высокой активностью и разной степени липкости пыли в течение лунного дня.
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Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах
После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
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Прошлой ночью жители Кировской области могли наблюдать в небе «поезд» из 60 спутников связи системы Starlink, которые были запущены компанией Илона Маска SpaceX на низкую околоземную орбиту утром 24 мая с помощью многоразовой ракеты-носителя Falcon 9. Некоторым кировчанам удалось увидеть и даже запечатлеть необычное движение спутников.
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Экономика
Текслер попросил содействия у крупного бизнеса Челябинской области
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Политика
Лавров проведет переговоры с главой МИД Белоруссии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в Москве встречу с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеевым.
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Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
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Обновлено в 17:38
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Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06