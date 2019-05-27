Армия и оружие

С Плесецка успешно запущен «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»Piter.tv 04:12

ТАСС со ссылкой на Минобороны сообщает, что с космодрома Плесецк в Архангельской области сегодня утром успешно запушен "Союз-2.1б", на борту которого находится спутник "Глонасс - М". Запуск был произведен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Новый спутник «Глонасс-М» заменит аппарат, введенный в эксплуатацию в 2008 году

ТАСС12:12

«Союз-2» со спутником «Глонасс-М» запущен с космодрома Плесецк

Интерфакс02:34

ВКС увели разгонный блок с орбиты спутника «Глонасс-М»

РИА Новости10:36

С Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»

РБК02:56

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» запущена с Плесецка

Коммерсантъ02:45

Спутник «Глонасс-М» успешно выведен на расчетную орбиту

ТК Звезда09:41

Ракета «Союз-2.1б» со спутником ГЛОНАСС-М стартовала с Плесецка

RT на русском02:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца- Кристиана Штрахе.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
Общество

В Приморье почти пять тысяч человек остались без света из-за циклона

Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес

Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе

Обновлено в 18:53
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной Фрейя Зильбер сменила имидж

Бывшая возлюбленная сына актрисы Марии Шукшиной недавно сменила свой имидж.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Здоровье

Эксперты одобрили продление разрешения на гражданское оружие

Срок продления разрешения на гражданское оружие могут увеличить.
Обновлено в 14:40
Политика

Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от Украины

Риски повторения инцидента в Керченском проливе сохраняются, заявил в интервью «Российской газете» глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
Обновлено в 11:10
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Экономика

IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено в 21:59
Политика

Китай приостановил закупки иранской нефти — WSJ

Китай остановил закупки нефти у Ирана из-за антииранских санкций США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Исламской Республики.
Обновлено в 20:57
Общество

Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях

Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Здоровье

Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России

Йододефицит является проблемой всех без исключения регионов Российской Федерации, сообщила «Известиям» министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:02
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено в 21:40
Общество

МТС и Костромской Государственный Университет подписали соглашение о сотрудничестве в сфере «умных технологий»

Распространены проекты с помощью решений МТС «умное» освещение, такие системы уже больше пяти лет работают во Владивостоке и Краснодаре, в Благовещенске на Дальнем Востоке.
Обновлено в 07:15
Спорт

Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Обновлено в 14:21
Космос

Wired (США): лунная пыль может омрачить наши дерзкие планы освоения Луны (Wired Magazine)

Любой, кто планирует полет на Луну, по его словам, должен приготовиться к пылевым бурям при каждом восходе солнца вокруг любой точки с высокой активностью и разной степени липкости пыли в течение лунного дня.
Обновлено в 17:09
Экономика

Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах

После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 12:32
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено в 20:32
Космос

Над Кировом пролетел «поезд» спутников компании Илона Маска

Прошлой ночью жители Кировской области могли наблюдать в небе «поезд» из 60 спутников связи системы Starlink, которые были запущены компанией Илона Маска SpaceX на низкую околоземную орбиту утром 24 мая с помощью многоразовой ракеты-носителя Falcon 9. Некоторым кировчанам удалось увидеть и даже запечатлеть необычное движение спутников.
Обновлено вчера в 10:00
Общество

Выпускники республики сдали первые ЕГЭ

Обновлено в 07:50
Экономика

Текслер попросил содействия у крупного бизнеса Челябинской области

Руководитель Челябинской области выступил перед промышленниками Глава Челябинской области Алексей Текслер открыл совещание регионального Союза промышленников и предпринимателей, которое проходит в эти минуты на площадке ПАО "ЧТПЗ".
Обновлено в 06:52
Политика

Лавров проведет переговоры с главой МИД Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в Москве встречу с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеевым.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Происшествия

В Чечне один человек погиб при падении вездехода в пропасть

Известно, что четверо местных жителей отправились в поездку по бездорожному горному маршруту на вездеходе, собранном на базе трактора Т-40.
Обновлено в 17:38
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное