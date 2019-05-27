Космос

С Плесецка успешно запущен «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»Piter.tv 04:12

ТАСС со ссылкой на Минобороны сообщает, что с космодрома Плесецк в Архангельской области сегодня утром успешно запушен "Союз-2.1б", на борту которого находится спутник "Глонасс - М". Запуск был произведен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил.
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Новый спутник «Глонасс-М» заменит аппарат, введенный в эксплуатацию в 2008 году

ТАСС12:12

Спутник «Глонасс-М» успешно выведен на расчетную орбиту

ТК Звезда09:41

С Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»

РБК02:56

ВКС увели разгонный блок с орбиты спутника «Глонасс-М»

РИА Новости10:36

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» запущена с Плесецка

Коммерсантъ02:45

«Союз-2» со спутником «Глонасс-М» запущен с космодрома Плесецк

Интерфакс02:34

Ракета «Союз-2.1б» со спутником ГЛОНАСС-М стартовала с Плесецка

RT на русском02:32
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Экономика

Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей

Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Политика

Киев подготовил ноту Москве по освобождению украинских моряков

Министерство иностранных дел Украины подготовило для российского внешнеполитического ведомства ноту по освобождению украинских моряков.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Сбившего инспектора ДПС сына экс-сенатора арестовали

Ранее сообщалось, что сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Гаджеты

Потенциальный бестселлер Samsung Galaxy M40 выйдет 11 июня

Цены пока нет, но стало известно, что данную модель в Индии представят 11 июня.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Общество

Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу

Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Авто

Появились первые изображения пикапа на базе LADA Vesta

Цены на грузовую «Гранту» начинаются от 682 тысяч рублей, но очевидно, что на базе «Весты» такой пикап обошелся бы дороже.
Обновлено в 13:07
Политика

В ФСБ рассказали о современной системе охраны госграницы в Крыму

Обновлено в 11:59
Общество

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено в 07:41
Авто

В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler

В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей

Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни.
Обновлено в 03:05
Политика

Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России

Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.
Обновлено в 03:00
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

Пугачева не пришла на день рождения Орбакайте

На днях Кристина Орбакайте отметила день рождения. Однако ни ее матери Аллы Пугачевой, ни сыновей Никиты и Дени на празднике не было.
Обновлено в 03:08
Футбол

Игорь Денисов покинул «Локомотив»

27 мая московский "Локомотив" официально объявил о расторжении контракта с полузащитником и капитаном команды Игорем Денисовым.
Обновлено в 13:49
Гаджеты

Ноутбук Asus ZenBook Pro Duo оснастили двумя 4K-экранами

Обновлено в 12:52
Гаджеты

Huawei зарегистрировала для своей ОС торговую марку Hongmeng

В базе регулятора в описании говорится, что это название будет использовано для новой операционной системы.
Обновлено 24 мая в 14:46
Космос

«Безос и Маск пытаются продать нам убийственные утопии»

Безос обосновывает необходимость покинуть Землю "арифметикой": планета не сможет прокормить растущую популяцию.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала стройную фигуру в кожаном платье

Певица Ани Лорак похвасталась фигурой в нюдовом кожаном платье. Эффектный снимок артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Армия и оружие

На Украине разработали собственную ракету на замену «Зениту»

Обновлено в 11:31
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернули более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы

Футбольные клубы "Арсенал" и "Челси" вернули более 6000 билетов на финал Лиги Европы, большинство из которых уже реализовано Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено в 09:27
Происшествия

Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе лыжников из Санкт-Петербурга

Сотрудники МЧС нашли заблудившихся на склоне Эльбруса лыжников из Санкт-Петербурга, которые сошли с горнолыжных трасс и запросили помощи.
Обновлено в 11:26
Религия

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Обновлено в 04:34
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Политика

На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко

На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
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