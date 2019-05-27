С Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»РБК 02:56

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны сообщает «РИА Новости». Старт, указали в министерстве, был дан в 9:23 мск.

С Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»

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