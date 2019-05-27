Космос

С Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»РБК 02:56

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны сообщает «РИА Новости». Старт, указали в министерстве, был дан в 9:23 мск.
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С Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»

РБК02:56

Спутник «Глонасс-М» успешно выведен на расчетную орбиту

ТК Звезда09:41

ВКС увели разгонный блок с орбиты спутника «Глонасс-М»

РИА Новости10:36

Новый спутник «Глонасс-М» заменит аппарат, введенный в эксплуатацию в 2008 году

ТАСС12:12

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» запущена с Плесецка

Коммерсантъ02:45

«Союз-2» со спутником «Глонасс-М» запущен с космодрома Плесецк

Интерфакс02:34

Ракета «Союз-2.1б» со спутником ГЛОНАСС-М стартовала с Плесецка

RT на русском02:32
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
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