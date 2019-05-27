Космос
С Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»РБК 02:56
Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны сообщает «РИА Новости». Старт, указали в министерстве, был дан в 9:23 мск.
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Экономика
Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей
Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Общество
Гороскоп на 28 мая 2019 года
Овен Сегодня у вас многое получается хорошо, стоит этим воспользоваться.
Обновлено в 14:58
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций
Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Футбол
Игорь Денисов покинул ФК «Локомотив»
Обновлено в 12:05
Политика
Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому
Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено в 12:16
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Экономика
Почему курс биткоина обновил годовой максимум
В понедельник, 27 мая, цена биткоина выросла более чем на 10% и впервые за год достигла $8,8 тыс.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
Обновлено в 15:18
Футбол
Украина одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира
24 мая украинцы обыграли США 2:1. Юношеский чемпионат мира проходит в Польше. В турнире участвуют 24 команды.
Обновлено в 14:08
Здоровье
Названы 6 самых бесполезных для здоровья советов
Эксперты составили рейтинг наименее полезных рекомендаций для здоровья, которые дают практикующие медики.
Обновлено в 12:47
Общество
Австрийский посол рассказал, что ездит по Москве на метро
Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер рассказал, что предпочитает передвигаться по Москве на метро или даже пешком.
Обновлено в 14:54
Религия
Патриарх Кирилл: «РПЦ строит по три храма в сутки»
За десять лет Русская православная церковь возвела 30 тысяч храмов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время освящения русского храма в Страсбурге рассказал, что за 10 лет РПЦ построила 30 тысяч храмов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:59
Общество
На Леонида Волкова составили протокол из-за твита о «сказочном Путине»
На соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который арестован на 20 суток, составили административный протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).
Обновлено в 12:41
Общество
В США анаконда «клонировала» сама себя
Обновлено в 14:38
Футбол
Слуцкий назвал лучшего российского футболиста XXI века
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Витесс», назвал экс-форварда «Зенита» Андрея Аршавина лучшим российским футболистом XXI века.
Обновлено в 14:51
Общество
Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами
В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено в 14:42
Политика
Трамп первым встретился с новым императором Японии
Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Японии Нарухито, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу
Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Политика
Президент Сербии поблагодарил Россию за помощь в вопросе Косово
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к парламенту и нации поблагодарил Россию и лично президента РФ Владимира Путина за помощь по вопросу Косово и Метохии.
Обновлено в 12:49
Гаджеты
Xiaomi продала 10 млн смартфонов Redmi Note 7 за 129 дней
Руководство компании Xiaomi отчиталось о проданных 10 миллионах смартфонов Xiaomi Redmi Note 7, которые удалось реализовать в рекордные 129 дней.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО
Скорости объектов колебались от почти нулевых до гиперзвуковых, а продолжительность пребывания в воздухе могла достигать 12 часов.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела «Нового величия»
Люблинский суд Москвы продлил меры пресечения до 18 ноября восьми фигурантам дела о создании экстремистского сообщества «Новое величие».
Обновлено в 11:37
Экономика
К «Ашан» потянулись иски от арендодателей
Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что один из крупнейших торговых центров Москвы АО «Авиапарк» требует более 110 млн рублей с ООО «Ашан».
Обновлено в 02:11
Политика
Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков
МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».
Обновлено в 14:50
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48