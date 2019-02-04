Футбол

С Паредесом в составе «ПСЖ» уступил «Лиону»Газета.Ru 17:02

"ПСЖ" проиграл "Лиону" в матче 23-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт". Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу "Лиона". В составе победителей мячи забили Мусса Дембеле и Набиль Фекир, реализовавший пенальти.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Паредес чуть не получил травму в дебютном матче за «ПСЖ»

Матч ТВ18:29

«ПСЖ» в дебютном матче Паредеса потерпел первое поражение в лиге 1

Советский спорт16:56

Как Леандро Паредес дебютировал за «ПСЖ»

Чемпионат17:12

Фекир чуть не сломал Паредеса в его дебютном матче за «ПСЖ». Видео

Спорт-Экспресс19:41

«ПСЖ» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Лиги 1

Vprognoze.ru17:47

«ПСЖ» проиграл «Лиону» (1:2). Прервалась 20-матчевая беспроигрышная серия парижан в лиге 1

Sports.ru16:55

Лион – ПСЖ. Прогноз и ставки на матч французской Лиги 1 от эксперта Footballtips

Букмекеры.рфвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Происшествия

МЧС подтвердило гибель двух человек при пожаре в центре Москвы

Обновлено в 20:20
Авто

Обновленный Lada Largus появится в 2020 году

Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено в 10:59
Происшествия

У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз

«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании «эхинококкозом» 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено в 20:01
Происшествия

Самолет упал в жилом районе Калифорнии

Самолет упал на дома в одном из жилых районов в американском штате Калифорния. В результате инцидента погибли как минимум два человека.
Обновлено в 19:49
Здоровье

В Минздраве заявили о росте случаев заболевания раком в России

Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России заявил, что в стране по итогам 2018 года было выявлено 617 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.
Обновлено в 20:58
Технологии

Из YouTube могут убрать кнопку «дизлайк»

Причина заключается в желании разработчиков убрать саму возможность спама и флэш-мобов, при которых группы единомышленников специально занижают рейтинги видеороликов, тем самым нанося вред авторам контента и их каналам в YouTube.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Увеличилось число погибших в аварии с автобусом в Калужской области

Семь человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в Калужской области, сообщил РИА Новости представитель единой дежурной диспетчерской службы Юхновского района Калужской области.
Обновлено в 04:41
Транспорт

В России появятся уменьшенные дорожные знаки

В России могут появится уменьшенные и совмещенные дорожные знаки. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 19:53
Экономика

СМИ рассказали о возможности скорого банкротства Tesla

РИА Новости сообщает, что американский производитель электромобилей Tesla может в скором времени стать банкротом.
Обновлено в 07:48
Общество

В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $25,5 млн

Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 33,4 млн канадских долларов ($25,5 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено в 15:47
Здоровье

Роспотребнадзор призвал ЕАЭС обезопасить продукты от глицидола

В Роспотребнадзоре заявили, что Евразийский экономический Союз (ЕАЭС) должен обезопасить продукты и детское питание от глицидола.
Обновлено в 19:30
Авто

Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте

Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
Обновлено в 08:05
Транспорт

Из-за морозов часть рейсов в красноярском аэропорту отменена

Обновлено в 20:14
Происшествия

Полковнику ФСО предъявили недостаточно качественное топливо

Силовика обвинили в особо крупном мошенничестве Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) заместитель руководителя СОКР ФСО полковник Эдуард Турта стал вскоре после того, как обвинение было предъявлено поставщику солярки гендиректору ООО "ВАБ-Нефть" Вадиму Балясному и менеджеру ООО Антону Сысоеву.
Обновлено в 17:52
Авто

Hyundai разрабатывает 340-сильный кроссовер Tucson N

Обновлено в 08:40
Технологии

Источник рассказал о ремонте трещины во «Фрегате»

Компания Arianespace не согласилась на российское предложение о ремонте трубопровода гелия разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру.
Обновлено в 20:42
Происшествия

Поисковики обнаружили пропавший самолет с футболистом «Кардифф сити»

Пропавший легкомоторный самолет Piper PA-46 Malibu, на котором летел нападающий валлийского футбольного клуба «Кардифф сити» Эмилиано Сала, обнаружен на дне пролива Ла-Манш.
Обновлено в 17:56
Происшествия

Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали в Туве

Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в 327 км к западу-юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия

В УПЦ заявили об избиении настоятеля храма в Тернопольской области

Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви.
Обновлено в 14:00
Авто

Выпуск «Запорожцев» остановили на Украине

Обновлено в 15:36
Общество

Ученые: В Великобритании фиш-энд-чипс готовят из мяса вымирающих акул

Обновлено в 20:15
Происшествия

Похищен ястреб Майло, охранявший Хитроу

Обновлено в 11:33
Гаджеты

«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки

«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки, о чем сообщают «РИА Новости» ссылаясь на пресс-службу «Ростеха».
Обновлено в 02:52
Музыка

Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в возрасте 35 лет.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Самолет с российскими туристами экстренно сел в Будапеште

Обновлено в 16:44
Общество

Папа Римский отправился с историческим визитом в ОАЭ

Обновлено в 07:53
Театры

Скончался петербургский актер Анатолий Артемов

Обновлено в 13:38
Экономика

На счета Дальнегорского ГОКа наложен арест из-за долгов перед ДЭК

В результате чего возбуждено исполнительное производство и наложен арест на расчётные счета горно-обогатительного комбината, находящиеся в трех банках.
Обновлено в 19:30
Авто

Опубликованы фотографии одного из редких прототипов «Нивы»

Модернизированная «Нива» с квадратной оптикой проходила под заводским индексом ВАЗ-21214М, должна встать на конвейер в 2009-м.
Обновлено в 04:15
Хоккей

«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Бостону» в НХЛ

Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, которому не хватает одного очка для того, чтобы выйти на первое место по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах среди российских игроков за всю историю НХЛ (1180), провел на льду 24 минуты.
Обновлено в 15:15
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное