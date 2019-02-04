Футбол

С Паредесом в составе «ПСЖ» уступил «Лиону»Газета.Ru 17:02

"ПСЖ" проиграл "Лиону" в матче 23-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт". Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу "Лиона". В составе победителей мячи забили Мусса Дембеле и Набиль Фекир, реализовавший пенальти.
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Фекир чуть не сломал Паредеса в его дебютном матче за «ПСЖ». Видео

Спорт-Экспресс19:41

Паредес чуть не получил травму в дебютном матче за «ПСЖ»

Матч ТВ18:29

БК «Олимп»: «Лион» спасётся в битве с ПСЖ?

Букмекеры.рф01 февраля в 08:34

Как Леандро Паредес дебютировал за «ПСЖ»

Чемпионат17:12

«ПСЖ» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Лиги 1

Vprognoze.ru17:47

«ПСЖ» проиграл «Лиону» (1:2). Прервалась 20-матчевая беспроигрышная серия парижан в лиге 1

Sports.ru16:55

«ПСЖ» в дебютном матче Паредеса потерпел первое поражение в лиге 1

Советский спорт16:56
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Происшествия

В центре Москвы произошел пожар в жилом доме

Обновлено в 18:06
Происшествия

Самолет упал в жилом районе Калифорнии

Самолет упал на дома в одном из жилых районов в американском штате Калифорния. В результате инцидента погибли как минимум два человека.
Обновлено в 19:49
Происшествия

Найден исчезнувший самолет с футболистом «Кардифф сити»

Обнаружен пропавший над Ла-Маншем в прошлом месяце самолет, на борту которого находился аргентинский футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 18:06
Транспорт

В России появятся уменьшенные дорожные знаки

В России могут появится уменьшенные и совмещенные дорожные знаки. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 19:53
Авто

Обновленный Lada Largus появится в 2020 году

Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Названа причина появления червей в легких курсантов-суворовцев

Мать одного из курсантов сообщила, что во время обследования у учащихся были обнаружены «черви в легких».
Обновлено в 18:56
Общество

В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $25,5 млн

Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 33,4 млн канадских долларов ($25,5 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Число погибших в аварии с автобусом в Калужской области увеличилось

Число погибших в результате аварии с автобусом в Калужской области увеличилось до семи человек.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Попытки врачей спасти Децла попали на видео

Обновлено в 08:14
Авто

Фото одного из редких прототипов «Нивы» показали в Сети

Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.
Обновлено в 05:55
Театры

В Петербурге умер актер Анатолий Артемов

Обновлено в 14:19
Здоровье

Минздрав сообщил об увеличении случаев заболевания раком в России

В России по итогам прошлого года выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, что на 20 тыс. превышает показатель 2017 года, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава РФ.
Обновлено в 17:10
Гаджеты

«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки

«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки, о чем сообщают «РИА Новости» ссылаясь на пресс-службу «Ростеха».
Обновлено в 02:52
Авто

Nissan не будет выпускать X-Trail в Великобритании

Компания Nissan отказалась выпускать кроссоверы X-Trail на заводе в британском городе Сандерленд.
Обновлено в 11:31
Авто

Выпуск «Запорожцев» остановили на Украине

Обновлено в 15:36
Общество

Папа Римский впервые прибыл в ОАЭ с официальным визитом

Папа Римский Франциск впервые прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты. Самолёт с папой приземлился в Абу-Даби.
Обновлено в 17:08
Экономика

Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте

Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Авто

Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте

Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В УПЦ заявили об избиении настоятеля храма в Тернопольской области

Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Самолет с российскими туристами экстренно сел в Будапеште

Экстренную посадку совершил в Будапеште самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Белграда в Москву.
Обновлено в 16:44
Космос

Прорывные технологии не втянут нас в гонку вооружений

Характер реакции объясняется тем, что в НАТО никак не ожидали, что российская оборонка способна на такой прорыв.
Обновлено в 09:35
Технологии

Система «Яндекс.Такси» стала наказывать шоферов‐нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, нарушающих правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 19:08
Происшествия

Ученые раскрыли состав упавшего на Кубе метеорита

Ученые на Кубе изучают осколки метеорита, рухнувшего в провинции Пинар-дель-Рио. Самый крупный обломок составляет 11 см в длину.
Обновлено 01 февраля в 22:41
Технологии

Из YouTube могут убрать кнопку «дизлайк»

Разработчики самого популярного в мире сервиса потоковой трансляции видео YouTube в данный момент рассматривают идею удаления из сервиса кнопки «дизлайк» («не нравится»), при помощи которой зрители выражают свое негативное отношение к контенту.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Автобус с паломниками подорван в Ираке

В Ираке был подорван автобуса с шиитскими паломниками, сообщает Al Sumaria. Как рассказал источник телеканала, есть погибшие и раненые.
Обновлено в 19:55
Общество

Глава аппарата правительства Константин Чуйченко о продолжении реформы контроля и надзора

Принято решение о создании специального департамента в аппарате правительства, совершенствование контроля и надзора будет важнейшим направлением его работы.
Обновлено в 17:52
Спорт

Ласицкене выиграла «Русскую зиму» с лучшим результатом сезона

Обновлено в 12:15
Общество

Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира

В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Политика

Израиль начал строить новую стену на границе с сектором Газа

Израиль приступил к строительству нового «наземного барьера» вдоль границ сектора Газа, чтобы защититься от проникновения палестинских боевиков.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Почти 30 мигрантов погибли при кораблекрушении у Багамских островов

Обновлено в 19:12
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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