Футбол
С «Крыльев Советов» снят запрет на регистрацию новых игроковНева Спорт вчера в 10:45
Палата РФС по разрешению споров сняла с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщается на официальном сайте Союза.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
Происшествия
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Обновлено вчера в 21:37
Авто
Продажи Lada Vesta упали второй раз за год
За первое полугодие 2019 года LADA Vesta заняла вторую строчку рейтинга самых продаваемых машин «АвтоВАЗа».
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Алибасов записал видео после скандального эфира на Первом канале
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Задержанный за взятку замглавы ПФР признал вину и подал в отставку
Задержанный за получение взятки заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину, раскаивается и подал заявление об оставке, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 15:54
Баскетбол
«Оклахома» и «Хьюстон» договорились об обмене Уэстбрука на Пола
«Оклахома-Сити» и «Хьюстон Рокетс» согласовали обмен, в результате которого разыгрывающий Расселл Уэстбрук станет игроком клуба из Техаса, сообщает обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Путин поговорил с Зеленским по телефону
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие
На Украине завели дело о теракте после обстрела грузовика в Донбассе
Украинские правоохранители завели уголовное дело по статье "теракт" в связи с обстрелом военного автомобиля в Донецкой области Украины, в результате которого один силовик погиб и еще один был ранен, сообщила в четверг пресс-служба областной прокуратуры.
Обновлено вчера в 08:55
Наука
Видео смертельного боя двух белых акул поразило Cеть
Ученым удалось заснять на видео сражение двух белых акул, пишет Daily Mail. Ожесточенное сражение двух хищников поразило пользователей Cети.
Обновлено вчера в 20:55
Общество
Гороскоп на 12 июля: выгодные сделки ожидают Львов
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено вчера в 18:00
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов
Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.
Обновлено вчера в 11:29
Армия и оружие
Глава ДНР сообщил о критическом ухудшении ситуации в Донбассе
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено вчера в 00:18
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Культура
В галерее «Триумф» открывается выставка, посвященная «книге художника»
В галерее "Триумф" сегодня открывается групповая выставка "Библиотека", посвященная "книге художника".
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили
Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено 09 июля в 09:27
Экономика
Богатый урожай пшеницы в России Bloomberg объяснил везением
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку
В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено вчера в 20:58
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
В Перми загорелся центральный рынок
Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Список потенциально опасных пород собак могут расширить
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Суд ЕС отменил санкции против Януковича
Суд ЕС своим решением отменил санкции Евросоюза против экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщают украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга
Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Транспортный аналитик оценил значимость трассы «Меридиан»
Обновлено вчера в 09:24
Наука
Распределение труда помогло роботам с точностью передвинуть груз
Ученые из Швейцарии и Японии разработали робота, который может ползти по ровной и наклонной поверхности, а помимо того прыгать с грузом "на спине".
Обновлено вчера в 19:46
Спорт
Сборная России разгромила Францию
Волейболисты сборной России разгромили Францию в первом матче "Финала шести" Лиги наций со счетом 3:0, передает Sport24.
Обновлено вчера в 23:25