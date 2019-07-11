Футбол
С «Крыльев Советов» снят запрет на регистрацию новых игроковНева Спорт 10:45
Палата РФС по разрешению споров сняла с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщается на официальном сайте Союза.
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 11:31, Вашингтон
Политика
Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском
Обновлено в 09:56
Происшествия
Спасатели назвали возможную причину пожара на территории ТЭЦ в Мытищах
Ликвидация пожара на территории ТЭЦ-27 в Мытищах была завершена в 15.43, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места происшествия.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Центральный рынок горит в Перми
В Перми загорелось здание центрального рынка, сообщают местные СМИ. Причины пожара в настоящее время неизвестны.
Обновлено в 10:41
Политика
Собяниной отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы
Только одному кандидату в депутаты Мосгордумы отказали в регистрации, заявил председатель мосгоизбиркома Валентин Горбунов на заседании в четверг.
Обновлено в 10:34
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 03:00
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Единоборства
Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 07:04
Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Обновлено в 08:59
Политика
МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест
В четверг Верховный суд поместил Марата Хайруллина под домашний арест, передают "Вести-Башкортостан".
Обновлено в 08:47
Общество
В Иркутской области 12 июля объявили днем траура по жертвам паводка
Пятницу, 12 июля, объявили днем траура на территории Иркутской области. Соответствующий указ подписал сегодня глава региона Сергей Левченко.
Обновлено в 05:40
Общество
В работе оператора Yota произошел сбой
10 июля пользователи российской «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе.
Обновлено в 10:33
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Футбол
Месси получит тряпичный мяч от Папы Римского
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит специальный приз от Папы Римского. Футболисту будет вручен тряпичный мяч от детей из Мозамбика.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Экс-депутата Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн
Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве 50 миллионов долларов у совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена.
Обновлено в 09:49
Общество
Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Главу полиции Омска задержали за драку в московском метро
Управление МВД по Омской области проведет служебную проверку по факту драки начальника полиции Омска Алексея Меркушова с машинистом московского метро.
Обновлено в 10:48
Авто
Toyota анонсировала выпуск нового кроссовера вместо Corolla
"Toyota меняет планы на будущее на заводе совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы создать новый, пока не анонсированный внедорожник", - отмечается в сообщении компании.
Обновлено в 05:05
Политика
Медведев снизил НДС на плодово-ягодную продукцию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%.
Обновлено в 10:53
Теннис
Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона
В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).
Обновлено в 09:29
Политика
Россия выразила недоумение из-за реакции Латвии на салют
Посольство РФ в Латвии выразило недоумение в связи с резкой реакцией МИД Латвии на планы властей России устроить салют в честь освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Авто
АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»
Уникальный ВАЗ-2121 «Сахара» был создан практически из остатков прототипа отечественного внедорожника 4x4.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога
Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.
Обновлено в 10:50
Общество
В Москве вскроют ядерный могильник
Обновлено в 09:17
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено 09 июля в 09:27
Происшествия
ВТБ связал обыски в «Техносерве» с Ананьевым
Следственные действия, проводимые в офисах крупного системного агрегатора «Техносерв», связаны с деятельностью предыдущего менеджмента компании во главе с Алексеем Ананьевым, сообщили в пресс-службе банка ВТБ, являющегося акционером компании.
Обновлено в 11:20