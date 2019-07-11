Палата РФС по разрешению споров сняла с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщается на официальном сайте Союза.

С «Крыльев Советов» снят запрет на регистрацию новых игроков

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