Футбол

С «Крыльев Советов» снят запрет на регистрацию новых игроковНева Спорт 10:45

Палата РФС по разрешению споров сняла с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщается на официальном сайте Союза.
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РФС снял запрет на регистрацию новых игроков с «Крыльев Советов»

Sport24.ru10:13

РФС снял с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых игроков

РИА Новости10:34

РФС снял с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых футболистов

ТАСС09:30

РФС снял запрет с «Крыльев Советов» на регистрацию новых игроков

Sportbox.RU09:52

РФС снял запрет с «Крыльев Советов» на регистрацию новых игроков

Матч ТВ09:52

С «Крыльев Советов» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Спорт-Экспресс09:49

С «Крыльев Советов» снят запрет на трансферы

Евро-футбол.ру10:26
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 11:31, Вашингтон
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Спасатели назвали возможную причину пожара на территории ТЭЦ в Мытищах

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В Перми загорелось здание центрального рынка, сообщают местные СМИ. Причины пожара в настоящее время неизвестны.
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Собяниной отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

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Порошина с новой силой спровоцировала слухи о романе с Бойко

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МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
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В Иркутской области 12 июля объявили днем траура по жертвам паводка

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В работе оператора Yota произошел сбой

10 июля пользователи российской «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе.
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Суд ЕС снял санкции с Януковича

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
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Происшествия

Экс-депутата Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн

Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве 50 миллионов долларов у совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена.
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Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
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Управление МВД по Омской области проведет служебную проверку по факту драки начальника полиции Омска Алексея Меркушова с машинистом московского метро.
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"Toyota меняет планы на будущее на заводе совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы создать новый, пока не анонсированный внедорожник", - отмечается в сообщении компании.
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Посольство РФ в Латвии выразило недоумение в связи с резкой реакцией МИД Латвии на планы властей России устроить салют в честь освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 08:17
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Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
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АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»

Уникальный ВАЗ-2121 «Сахара» был создан практически из остатков прототипа отечественного внедорожника 4x4.
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Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве

Обновлено вчера в 08:50
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Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога

Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.
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Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

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ВТБ связал обыски в «Техносерве» с Ананьевым

Следственные действия, проводимые в офисах крупного системного агрегатора «Техносерв», связаны с деятельностью предыдущего менеджмента компании во главе с Алексеем Ананьевым, сообщили в пресс-службе банка ВТБ, являющегося акционером компании.
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