Кино

С Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера просят взыскать 216,6 млн рублейREGNUM 01:08

В арбитражный суд Москвы подано заявление конкурсного управляющего студии «Русская фильм группа» (РФГ) о взыскании с Джеки Чана, Арнольда Шварценеггера и кинокомпании China Film Group 216,6 млн. Об этом 23 августа сообщили «Ведомости».
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с чего всё началось

Производитель фильма «Вий» требует долг с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера

Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) требует взыскать 216,6 млн руб. с китайской China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Это следует из заявления управляющего Кирилла Бодрова в Арбитражный суд Москвы («Ведомости» ознакомились с копией документа).
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