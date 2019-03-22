С «Бирмингема» снято девять очковSportbox.RU 07:32

Клуб английского чемпионшипа «Бирмингем» лишился девяти очков за нарушение правил рентабельности. Потери «Бирмингема» за трехлетний период составили в среднем по 13 миллионов фунтов в год. По правилам Английской футбольной лиги, это недопустимо и карается снятием очков.

С «Бирмингема» снято девять очков

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