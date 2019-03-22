С «Бирмингема» сняли девять очковЕвро-футбол.ру 13:37

С «Бирмингема» сняли девять очков

Политика Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.

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Футбол Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол» Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

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