Футбол
С «Бирмингема» сняли девять очковЕвро-футбол.ру 13:37
Английская футбольная лига приняла решение наказать "Бирмингем" снятием девяти очков. Причиной стало нарушение правил рентабельности в Чемпионшипе.
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Политика
Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили
Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
На Украине раскритиковали поездку кандидата в президенты в Москву
На Украине прокомментировали поездку кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Москву на встречу с российским правительством и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Гаджеты
5G-версия смартфона OPPO Reno получила сертификат 5G CE
Компания OPPO сообщила об успешном прохождении её первым 5G-смартфоном тестирования на соответствие стандарту 5G CE, которое было проведено международным контролирующим агентством Sporton International Inc. 5G-версия смартфона OPPO Reno получила сертификат 5G CE от компании CTC advanced GmbH.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие
В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено в 13:59
Политика
Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа
Обновлено в 20:09
Армия и оружие
Три бомбардировщика ВВС США совершили полеты у западных рубежей России
Самолеты B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, летали недалеко от Калининградской области Три американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress 22 марта совершили полеты вблизи Калининградской области с разницей в несколько часов, сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
Обновлено в 19:23
Политика
Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21
В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 12:14
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками
Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии
Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом
Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.
Обновлено в 03:40
Футбол
Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.
Обновлено в 18:20
Авто
В России ретрокары получат специальные номера
В России для иностранных и советских классических автомобилей введут специальные паспорта и особые номера, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Политика
Генсек Совета Европы призвал сохранить членство России в организации
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в пятницу подчеркнул важность сохранения членства России в организации.
Обновлено в 12:15
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку
В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.
Обновлено в 12:56
Политика
Мюллер завершил расследование «российского дела»
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 17:42
Авто
Следующий Porsche Cayenne может стать электромобилем
Напомним, ранее в Porsche объявили о намерении сделать электромобиль из нового кроссовера Macan, одновременно сохранив в производстве версию с бензиновым мотором.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео
Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Политика
США ввели санкции против венесуэльского госбанка BANDES
Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES).
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ был замечен в Сирии
Новая версия российского ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной суперохотник» была замечена на севере сирийской провинции Хама.
Обновлено в 13:02
Политика
Издание «Мастера и Маргариты» запретили на Украине из-за «пропаганды»
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) внес в список запрещенных на территории страны книг еще 17 изданий из России из-за «признаков пропаганды».
Обновлено в 12:36
Культура
Анонсирован финал сериала «Сверхъестественное»
По данным издания, сериал стал самым продолжительным шоу в истории телеканала The CW.
Обновлено в 19:57
Шоу-бизнес
Дочь Евгения Осина сменила данное отцом имя
Дочь отечественного исполнителя Евгения Осина сменила имя, полученное от звездного отца при рождении.
Обновлено в 01:17