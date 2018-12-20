Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с космодрома Байконур в Казахстане, сообщают российские информагентства со ссылкой на Минобороны. Запуск был осуществлен в 3:20 мск. Все предпусковые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником

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