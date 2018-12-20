"В пятницу, 21 декабря, в 03 часа 20 минут мск с космодрома Байконур (Казахстан) успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сообщили в департаменте.

с чего всё началось

С космодрома Байконур в пятницу стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах министерства обороны России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником

Армия и оружие Армия и оружие Трамп намерен вывести половину войск США из Афганистана

Армия и оружие Армия и оружие Украина перебрасывает войска к побережью Азовского и Черного морей Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во время посещения подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Армия и оружие Армия и оружие Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине заявили о повышении боевых возможностей ВМС страны Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о повышении боевых возможностей военно-морских сил страны.

Армия и оружие Армия и оружие Постпред Сирии при ООН прокомментировал вывод войск США из страны Вывод войск США из Сирии не повлияет на активность организации "Белые каски", обвиняемой сирийским правительством в подрывной деятельности против властей страны, приводит РИА "Новости" слова постпреда Сирии при ООН Башара Джаафари.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские солдаты убили сослуживца за отказ принести водку

Армия и оружие Армия и оружие Черноморский флот получил два новейших корабля На Новороссийской военно-морской базе состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на борту новых кораблей.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю В течение недели 22 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.

Армия и оружие Армия и оружие Расчеты С-300 «Фаворит» сбили четыре самолета «противника» на Урале

Армия и оружие Армия и оружие На российской базе в Абхазии создано подразделение военной полиции В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии создано подразделение военной полиции.

Армия и оружие Армия и оружие Германия разрабатывает ответ российским «Искандерам», пишут СМИ

Армия и оружие Армия и оружие Китай провел испытания ракеты, способной достать до США Китайская армия провела испытания ракеты Julong-3, которая предназначена для подводных лодок и способна поразить любую цель на территории США, сообщило издание The Washington Free Beacon.

Армия и оружие Армия и оружие Военные Израиля начали разрушение тоннелей «Хезболлы» Армия Израиля начала разрушение тоннелей шиитского движения «Хезболла» на израильско-ливанской границе, 20 декабря передает агентство Associated Press.

Армия и оружие Армия и оружие США решили с Аляски следить за Россией в Арктике ВМС США намерены разместить патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon на Алеутских островах, чтобы следить за деятельностью России в Арктике, пишут британские СМИ со ссылкой на секретаря американских ВМС Ричарда Спенсера.