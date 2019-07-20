Российская ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» запущена с космодрома Байконур. На борту находится новый экипаж МКС: командир — россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

С Байконура стартовал корабль «Союз МС-13» с новым экипажем МКС

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