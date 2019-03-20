Экономика
С 2020 года детские пособия смогут получать около 70% семейАБН вчера в 04:40
С 2020 года детские пособия смогут получать более половины семей. Минтруд внес в правительство РФ законопроект, согласно которому пособия на первого и второго ребенка будут выплачивать семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Выплаты начнут производить с 1 января 2020 года.
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Здесь мы также подготовили законопроект, вчера он был внесен в правительство РФ, согласованный со всеми. В ближайшее время он будет внесен в Государственную думу, я очень надеюсь, что мы сможем его в весеннюю сессию принять.
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