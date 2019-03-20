Экономика

С 2020 года детские пособия смогут получать около 70% семейАБН вчера в 04:40

С 2020 года детские пособия смогут получать более половины семей. Минтруд внес в правительство РФ законопроект, согласно которому пособия на первого и второго ребенка будут выплачивать семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Выплаты начнут производить с 1 января 2020 года.
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Максим Топилин
Здесь мы также подготовили законопроект, вчера он был внесен в правительство РФ, согласованный со всеми. В ближайшее время он будет внесен в Государственную думу, я очень надеюсь, что мы сможем его в весеннюю сессию принять.
— Максим ТопилинРИА Новости вчера в 04:19

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Минтруд внес в кабмин законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом

ТАССвчера в 04:04

В правительство внесли проект о детских пособиях семьям с низким доходом

РИА Новостивчера в 04:19

В правительство внесён проект о детских пособиях семьям с низким доходом

RT на русскомвчера в 04:36

Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом

Российская газетавчера в 05:15

Минтруд внес законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом

Коммерсантъвчера в 08:13

Детские пособия для малоимущих появятся в России

Телеканал 360°вчера в 14:53

Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом

Аргументы и Фактывчера в 07:31
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
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В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе

Шесть человек погибли, 30 пострадали в результате взрыва на химзаводе в восточной китайской провинции Цзянсу в четверг, говорится в заявлении правительства города Яньчэн.
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О двух поврежденных мечетях полиции сообщили граждане, рассмотревшие в момент одного из нападений человека с кувалдой.
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам

Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено 19 марта в 06:06
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