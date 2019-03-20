Экономика
С 2020 года детские пособия смогут получать около 70% семейАБН вчера в 04:40
С 2020 года детские пособия смогут получать более половины семей. Минтруд внес в правительство РФ законопроект, согласно которому пособия на первого и второго ребенка будут выплачивать семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Выплаты начнут производить с 1 января 2020 года.
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Здесь мы также подготовили законопроект, вчера он был внесен в правительство РФ, согласованный со всеми. В ближайшее время он будет внесен в Государственную думу, я очень надеюсь, что мы сможем его в весеннюю сессию принять.
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Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
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Обновлено в 06:06
Транспорт
Электрички в Москве перейдут на летнее расписание с 31 марта
В Москве пригородные поезда перейдут на летнее расписание с 31 марта. Об этом 21 марта сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 04:42
Здоровье
Депутаты облдумы поддержали губернаторский план работы по нацпроектам
На заседании Волгоградской облдумы рассмотрели план работы администрации региона по нацпроектам и региональным программам развития в сфере здравоохранения, демографии и образования.
Обновлено в 05:19
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в Доме кино
Церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым проходит в четверг, 21 марта, в большом зале Дома кино в Москве.
Обновлено в 06:34
Наука
Стимуляция мозга помогла в лечении депрессии
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Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят в её любимом платье
Певица Юлия Началова будет похоронена в любимом платье. Об этом сообщает портал "Дни.ру".
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Политика
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Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака
ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15
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«Гаражная амнистия» может затронуть около 4 млн объектов
Глава Росреестра Виктория Абрамченко сообщила, что "гаражная амнистия" в России может затронуть около 4 млн гаражей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:49
Общество
Главой комитета по печати Петербурга назначен Владимир Рябовол
Новым председателем комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации Санкт-Петербурга назначен советник губернатора города Владимир Рябовол.
Обновлено в 07:54
Общество
Составлен портрет хейтера в Рунете
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Италии водитель поджег школьный автобус вместе с детьми
Обновлено вчера в 21:04
Спорт
Натан Чен лидирует после короткой программы на ЧМ, Коляда идет десятым
Американский фигурист Натан Чен занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:12
Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией
Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Финансы
Россия начала размещение евробондов в долларах и евро
Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.
Обновлено в 04:42
Экономика
МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%
Рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в январе, что говорит о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий, говорится в докладе Минэкономразвития (МЭР).
Обновлено в 07:36
Общество
Бывшая жена Грудинина попросила у полиции защиты
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Шоу-бизнес
Поклонники проводили Юлию Началову в последний путь овациями
Как сообщает ТАСС, в последний путь артистку поклонники проводили овациями и криками «Браво!».
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе
Шесть человек погибли, 30 пострадали в результате взрыва на химзаводе в восточной китайской провинции Цзянсу в четверг, говорится в заявлении правительства города Яньчэн.
Обновлено в 07:36
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено в 07:24
Политика
Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах»
Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Российские «Ониксы» сами выберут американские цели
Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Глава «Роскачества» назвал самые натуральные российские продукты
Глава «Роскачества» Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Политика
Название жителей Астаны не изменится после переименования города
Мэр Астаны Бахыт Султанов заявил, что в случае переименования казахстанской столицы в Нурсултан жителей города продолжат называть астанчанами.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме
О двух поврежденных мечетях полиции сообщили граждане, рассмотревшие в момент одного из нападений человека с кувалдой.
Обновлено в 07:29
Энергетика
В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2»
Резолюция Европарламента (ЕП) по "Северному потоку — 2" не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:11
Политика
Лавров раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы.
Обновлено в 08:11
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено 19 марта в 06:06