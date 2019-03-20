Экономика
С 2020 года детские пособия смогут получать около 70% семейАБН вчера в 04:40
С 2020 года детские пособия смогут получать более половины семей. Минтруд внес в правительство РФ законопроект, согласно которому пособия на первого и второго ребенка будут выплачивать семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Выплаты начнут производить с 1 января 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Здесь мы также подготовили законопроект, вчера он был внесен в правительство РФ, согласованный со всеми. В ближайшее время он будет внесен в Государственную думу, я очень надеюсь, что мы сможем его в весеннюю сессию принять.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Политика
Правовую систему Евросоюза предложили реформировать
Основной кандидат от Европейской народной партии (ЕНП) на пост председателя ЕС Манфред Вебер предлагает создать независимый экспертный совет из опытных юристов для мониторинга соблюдения странами-членами ЕС уставных принципов, сообщает газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено 19 марта в 10:25
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Гаджеты
Apple анонсировала новые наушники AirPods
В Apple сегодня, 20 марта, представили AirPods и беспроводной зарядный чехол к ним.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи
Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Проект «Сахалинское долголетие» начнет работу с областного центра
В качестве пилотного города для Сахалинского долголетия был выбран областной центр.
Обновлено в 01:44
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Культура
Пелагея не приедет в Курган на День России
Анонсированная ранее управлением культуры Пелагея приехать не сможет.
Обновлено вчера в 07:07
Политика
Врио главы Республики Алтай стал Олег Хорохордин
Президент России подписал указ о назначении Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
ЦБ выявил в 2018 году 168 финансовых пирамид
Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид против 137 годом ранее, сейчас проводит оценку ущерба от их деятельности.
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
Названы самые надежные российские банки по версии Forbes
Крупнейший российский банк — Сбербанк — не вошел в тройку самых надежных банков страны.
Обновлено вчера в 04:52
Кино
В сети появился клип на песню Бориса Гребенщикова «Темная как ночь»
Обновлено вчера в 09:56
Культура
Пескова заметили в компании Джона Траволты
В социальных сетях появилось видео с мероприятия, на котором побеседовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и звезда Голливуда актер Джон Траволта.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»
Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о случаях лёгочной чумы в Уганде
Отмечается, что два случая подозрения на это заболевание зарегистрировано на территории района Зомбо на границе с Демократической Республикой Конго (ДРК).
Обновлено вчера в 23:45
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 01:19
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Обновлено вчера в 23:07
Футбол
РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых футболистов
Российский футбольный союз (РФС) запретил самарскому клубу "Крылья Советов" регистрировать новых футболистов.
Обновлено вчера в 14:06
Футбол
«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду
Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Центре питания Универсиады-2019 проходят обыски
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) пришли с обысками в Центр питания Универсиады-2019 в Красноярске, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:05
Общество
ВЦИОМ назвал самое частое нарушение потребительских прав в России
Россияне, столкнувшиеся в 2018 году с нарушениями потребительских прав, чаще всего жаловались на продажу товаров с истекшим сроком годности – таких 47%, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:18
Футбол
Валерий Газзаев: «Руководители „Енисея“ не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять»
О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Побольше бы таких игр, и не будем вылетать от "Вильярреала".
Обновлено вчера в 17:05
Технологии
Восстание машины. Почему Boeing 737 MAX убивает людей
Мюленбург пообещал, что Boeing вскоре выпустит "обновление программного обеспечения и соответствующую программу подготовки пилотов для 737 MAX, которые позволят устранить проблемы, обнаруженные после аварии рейса 610 Lion Air".
Обновлено в 01:00
Космос
NYT: отправка станции к луне Нептуна обойдется NASA в $500 млн
Как отмечается, отправка автоматической станции к Тритону обойдется NASA в $500 млн.
Обновлено в 01:51
Политика
Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы
Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин
Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:32
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10