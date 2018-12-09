Транспорт
С 2019 года в РФ начнет работать новая чартерная авиакомпания
С 2019 года в РФ начнет работать новая чартерная авиакомпанияМойка7815:10
В России появится новая авиакомпания, которая планирует начать полеты в следующем году. Компания получила название WeGoAir. Вероятнее всего, что перевозчик будет доставлять пассажиров из аэропорта Жуковский в Сочи, Барселону, Ларнаку, Афины, Рим, Лион и другие города.
Мойка7815:10
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Транспорт
В России появится новая чартерная авиакомпания
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