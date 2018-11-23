Футбол
Футбольные правила ждут изменения
Футбольные правила ждут измененияNews.ru00:44
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обсудил возможные изменения правил на заседании в Глазго (Шотландия). Рекомендации могут стать частью игры уже с 1 июня 2019 года. По итогам заседания, как сообщает пресс-служба IFAB, сформирован целый ряд поправок.
News.ru00:44
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Футбол
Оклад Мане в «Ливерпуле» вырос до 150 тыс. фунтов в неделю
Стали известны условия нового соглашения полузащитника Садьо Мане с «Ливерпулем». Контракт с 26-летним сенегальцем продлен до 2023 года.
Обновлено в 00:35
Футбол
Футболист Хави оценил шансы Неймара вернуться в «Барселону»
Бывший капитан «Барселоны» испанец Хави не считает возможным возвращение бразильского нападающего Неймара из ПСЖ в «Барселону».
Обновлено в 00:55
Футбол
Молло и Денисов восстановились к матчу против «Спартака»
Обновлено вчера в 15:54
Футбол
Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино.
Обновлено в 00:47
Футбол
«Спартак» интересуется Меркуловым, Скопинцевым и Черновым
«Спартак» намерен усилить позиции крайних защитников в зимнее трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 00:59
Футбол
Анчелотти: «УЕФА сильно опаздывает с внедрением VAR в Лиге чемпионов»
Рулевой "Наполи" Карло Анчелотти считает, что необходимо как можно быстрее внедрить систему VAR в Лиге чемпионов.
Обновлено в 00:45
Футбол
Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами, которую клубы чемпионата Италии проведут во время предстоящего 13-го тура (с 24 по 26 ноября), сообщает Yahoo Sports.
Обновлено вчера в 20:38
Футбол
Ибрагимович: «Я пришел со своей собственной планеты — планеты Златан»
Обновлено вчера в 20:47
Футбол
Эллардайс претендует на пост главного тренера сборной Ирландии
Вчера пост главного тренера ирландской сборной по соглашению сторон покинул Мартин О’Нил.
Обновлено в 00:30
Футбол
Тренер «Арсенала» рассказал о целях команды на сезон
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в этом сезоне.
Обновлено в 00:18
Футбол
Два матча 15-го тура чемпионата России по футболу пройдут в пятницу
Чемпионат России по футболу возобновится в пятницу после перерыва на игры сборных двумя матчами 15-го тура.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Грасия продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе
Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия продлит контракт с клубом.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Названа символическая сборная Зала славы немецкого футбола
Немецкий футбольный музей в Дортмунде провел голосование, по итогам которого были отобраны футболисты для символической сборной Зала славы немецкого футбола.
Обновлено вчера в 21:40
Футбол
Глушаков опубликовал фотографию с командного ужина «Спартака»
Обновлено вчера в 10:41
Футбол
Витоло: «Месси был бы лучшим даже без одной ноги»
Обновлено в 00:32