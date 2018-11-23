Футбол

Футбольные правила ждут изменения
News.ru
00:44

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обсудил возможные изменения правил на заседании в Глазго (Шотландия). Рекомендации могут стать частью игры уже с 1 июня 2019 года. По итогам заседания, как сообщает пресс-служба IFAB, сформирован целый ряд поправок.
News.ru00:44

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Международная организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол.
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