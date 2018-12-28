Компании просят оставить ограничения роста цен на топливо только на опте и продлить льготу по транспортному налогу до 2020 года.

с чего всё началось

В будущем году собственники большегрузов смогут учесть в целях исчисления прибыли всю сумму платы в системе «Платон».

С 1 января компании смогут учесть больше расходов

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