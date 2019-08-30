Общество

Deita.ruDeita.ruС 1 сентября россиян ждут правовые изменения

В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле. О самых важных законах, которые вступят в силу 1 сентября 2019 года, рассказывает DEITA.
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Эксперт Госдумы: Приложение для европротокола регионам не поможет

Национальная служба новостей07:47

Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября

РИА Новости05:09

Законы сентября

Вечерний Санкт-Петербург28 августа в 08:25

Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО

Российская газетавчера в 21:00

С 1 сентября россиян ждут правовые изменения

Deita.ruвчера в 03:15

Какие законы вступают в силу в сентябре

Государственная Дума РФ02:00

Оформить европротокол можно будет через портал госуслуг

DriveNN.ru28 августа в 03:32
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
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Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан

Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
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При вынужденной посадке Ан-2 в Якутии погибли два человека

Ранее самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района.
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Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ

Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».
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Названы время и место прощания с Александром Числовым

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Определились все участники Лиги Европы

В четверг стал известен состав группового этапа Лиги Европы.
Pravda.Ru 01:54
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
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Финляндия ограничит ввоз ягод из России

Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.
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Происшествия

В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов

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Происшествия

Автомобиль въехал в толпу в Москве

36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:18
Политика

Вышинскому после освобождения не вернули паспорта

Паспорта у Вышинского изъяли при задержании и должны были вернуть после освобождения, однако пока этого не произошло.
REGNUM 07:08
Шоу-бизнес

В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг

Bimru.ru 07:28
Политика

Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24
Технологии

Линейку пассажирских электрических речных судов разработали в России

Отмечается, что все суда будут бесшумные и экологичные. Nation News сообщало, "принципиально новый" вертолет разрабатывают в России.
Народные новости вчера в 23:47
Общество

РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы

«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Политика

Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак

Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
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Общество

Эксперты назвали самые чистые и самые грязные города России

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Кино

Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети

Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Бельгии, Квят стал 17-м

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат в первой практике на Гран-при Бельгии.
Sport24.ru 07:16
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Политика

Пушков призвал президента Грузии очнуться

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
РИА Новости 07:35
Происшествия

Лайнер «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге

Российская газета 00:32
Экономика

В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД

В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:26
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Спорт

Отчетно-выборная конференция Федерации регби России пройдет 15 ноября

Внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации регби России (ФРР) состоится 15 ноября, сообщил председатель Высшего совета ФРР Игорь Артемьев.
РИА Новости 07:55
Экономика

«Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.
RT на русском 05:15
Армия и оружие

Россия представила самолет на автомобильном двигателе на МАКС-2019

Россия продемонстрировала на МАКС-2019 (Международном авиационно-космическом салоне, который проходит в подмосковном Жуковском) самолет PJ-II Dreamer: он работает на автомобильном двигателе GM LS6.
Народные новости 06:56
Происшествия

Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Музыка

«Евровидение-2020» примет Роттердам

Песенный конкурс "Евровидение-2020" примет голландский город Роттердам. Мероприятие состоится в концертном зале Ahoy.
Вести.Ru 06:58
Армия и оружие

Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ

Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
Newvz.ru 05:35
Политика

Путин назвал семью с тремя детьми правильной

Газета.Ru 07:06
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