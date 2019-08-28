Общество

Deita.ruDeita.ruС 1 сентября россиян ждут правовые изменения

В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле. О самых важных законах, которые вступят в силу 1 сентября 2019 года, рассказывает DEITA.
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С 1 сентября россиян ждут правовые изменения

Deita.ruвчера в 03:15

СМИ рассказали об изменениях в жизни россиян с сентября

ФАНвчера в 23:49

Какие законы вступают в силу в сентябре

Государственная Дума РФ02:00

Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО

Российская газетавчера в 21:00

Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября

РИА Новости05:09

Законы сентября

Вечерний Санкт-Петербург28 августа в 08:25

Оформить европротокол можно будет через портал госуслуг

DriveNN.ru28 августа в 03:32
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
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ФАС предложила уничтожить госкорпорации

Глава ФАС Игорь Артемьев выступил с предложением уничтожить государственные компании для улучшения условий развития здоровой конкуренции.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 12:30
Спорт

Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее

Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки в Красноярске.
BFM.ru 00:21
Политика

В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными

Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Политика

Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана

ТАСС вчера в 17:26
Происшествия

В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Газета.Ru 00:39
Общество

Жителей России предостерегают от злоупотребления кофе

U74.Ru 02:30
Гаджеты

В розничной продаже появились разноцветные чехлы для iPhone 11

Новизна момент кроется в том, что фотографу удалось сделать реальные фотографии разноцветных чехлов для «яблочных» новинок в магазине розничной торговли.
Goroday.ru 02:50
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Экономика

На смартфоны для российских чиновников не нашли денег

Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.
Lenta.ru 05:23
Происшествия

Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому

По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.
Интерфакс 04:34
Футбол

Умерла дочь экс-тренера «Барселоны» Луиса Энрике

News.ru вчера в 18:19
Общество

В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября

Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Происшествия

По делу Арашуковых задержан еще один фигурант

Как сообщили в управлении ФСБ по Карачаево-Черкессии, силовики арестовали одного из фигурантов дела Арашуковых исполняющего обязанности руководителя АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова.
Коммерсантъ 05:46
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В июле граждане взяли рекордный объем автокредитов

В июле 2019 года сумма выданных автокредитов (на новые и авто с пробегом) составила 69,5 миллиарда рублей.
Российская газета 04:27
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Продажи «Ведьмака 3» выросли по сравнению с прошлым годом

В первой половине 2019 года «Ведьмак 3: Дикая Охота» продалась лучше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Канадец выиграл в лотерею 60 млн и скрыл это от семьи

Проживающему в Канаде в городе Эдмонтон мужчине удалось выиграть целое состояние в лотерею и скрыть этот факт от своей семьи.
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Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
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Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ

РИА Новости 05:22
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Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
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На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета

Вести.Ru вчера в 14:44
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Квартальная прибыль Dell превысила ожидания

Результаты превысили ожидания благодаря хорошим продажам портативных и настольных компьютеров.
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Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
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Умер французский актер из фильма «Игрушка» Мишель Омон

В ночь с 28 на 29 августа скончался французский актер театра и кино Мишель Омон.
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В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
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США отметили общий недостаток российских истребителей

Связано это, по мнению журналистов, с крылом обратной стреловидности.
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К выходу готовится электроотвертка Xiaomi Mijia Wiha Electric

На площадке коллективного финансирования Xiaomi объявлен сбор средств на новую электрическую отвертку Mijia Wiha Electric.
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