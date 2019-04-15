Энергетика
С 1 мая экспортная пошлина на российскую нефть вырастетКрасная весна 07:59
Пошлина на экспорт российской нефти c 1 мая 2019 года вырастет на $7,2 и достигнет $104,6 за тонну, сообщает 15 апреля пресс-служба Минфина РФ. Рост экспортной пошлины связан с увеличением средней стоимости нефти марки Urals.
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Минфин сообщил о повышении экспортной пошлины на нефть до 104,6 доллара за тонну
Парламентская газета05:16
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 мая вырастет на $7,2 — до $104,6 за тонну
Rambler News Service04:59
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